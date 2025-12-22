Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς

Σε πρώτη προβολή η εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Hall

22.12.25 , 09:45
Κωνσταντίνος Αργυρός: Απόσπασμα από τις δηλώσεις του μετά την πρώτη προβολή της συναυλίας του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, στο θέατρο Παλλάς/ βίντεο από Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οικογενειακώς στο θέατρο Παλλάς βρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, όπου προβλήθηκε σε πρώτη προβολή η εμβληματική συναυλία του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. 

Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Ήρθαμε εδώ με τους φίλους μας, με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, με τους συνεργάτες και με όλους τους ανθρώπους που αγάπησαν αυτή τη συναυλία – για την οποία δώσαμε καρδιά και ψυχή-, ήταν ένα από τα όνειρά μου, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που κάνουμε μια επίσημη πρεμιέρα εδώ στο φανταστικό αυτό θέατρο», είπε αρχικά ο δημοφιλής καλλιτέχνης. 

Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφτασε στο θέατρο Παλλάς, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Το ζευγάρι με casual εμφάνιση, επέλεξε για την περίσταση denim παντελόνια, με την 26χρονη σύζυγο του τραγουδιστή να το συνδυάζει με λευκό ζιβάγκο πουλόβερ και μακρύ μαύρο παλτό. Ο τραγουδιστής επέλεξε καφέ sweater και καφέ οversized σακάκι. 

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το ζευγάρι μπήκε στο Παλλάς πιασμένο χέρι χέρι και με τα χαμόγελα ζωγραφισμένα στο πρόσωπό του. 

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα, είναι το καλύτερο πράγμα στον πλανήτη. Αυτή είναι η πραγματική χαρά, αυτή είναι η πραγματική ουσία: η οικογένειά σου, το παιδί σου. Από εκεί ξεκινούν όλα και γι’ αυτούς τα κάνω όλα», είπε ο τραγουδιστής για τα δεύτερα Χριστούγεννα που θα κάνει φέτος με τον γιο του. 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο Αργυρού -Νίκα: Το στολίδι που ξεχώρισε!

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Για το αν σχεδιάζει με τη σύζυγό του να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, απάντησε: «Αν το θέλει ο Θεός, αυτός αποφασίζει». 

Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»

Εκτός από τη σύζυγό του, στο πλευρό του τραγουδιστή σε αυτή τη σημαντική στιγμή ήταν οι γονείς του, Βασίλης και Φωτεινή Αργυρού και ο αδελφός του, Παύλος μαζί με τη σύζυγό του. Η οικογένεια φωτογραφήθηκε μαζί σε μια από τις σπάνιες οικογενειακές εμφανίσεις τους. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι τρίδυμος και εκτός από τον Παύλο, έχει άλλη μία αδελφή. 

Παύλος Αργυρός- Άννα Μαρία Αναξαγόρου- Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Παύλος Αργυρός- Άννα Μαρία Αναξαγόρου- Αλεξάνδρα Νίκα- Κωνσταντίνος Αργυρός με τους γονείς του, Φωτεινή & Βασίλη/  NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μετά τη χαρά που έφερε στην οικογένεια ο ερχομός του γιου του τραγουδιστή με τη Νίκα, του μικρού Βασίλη, φαίνεται πως ένα νέο μέλος αναμένεται στην οικογένεια Αργυρού, καθώς όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες η σύζυγος του Παύλου είναι έγκυος!

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΑ
 |
ΓΟΝΕΙΣ
 |
ΑΔΕΛΦΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΛΛΑΣ
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ROYAL ALBERT HALL
