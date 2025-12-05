Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για πρώτη φορά για τη γνωριμία του με τη σύζυγό του, περιέγραψε τα χαρακτηριστικά εκείνα που ξεχώρισε στην Αλεξάνδρα Νίκα και αποκάλυψε τι σκέφτηκε όταν την πρωτοείδε. Στη συνέχεια, μίλησε για τη ζωή και τα συναισθήματά του μετά τον ερχομό του γιου τους, Βασίλη, ο οποίος έγινε ενός έτους πριν λίγες μέρες.

«Γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω τη ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες... Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Los Angeles, γιατί σπούδαζε εκεί, ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου», εξομολογήθηκε στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

«Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη», είπε για τη σύζυγό του ο Κωνσταντίνος Αργυρός και πρόσθεσε πως «Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δε συμπαθεί τη δημοσιότητα, αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι».

«Είναι υποστηρικτική στη δουλειά μου. Η Αλεξάνδρα ξέρει τι άνθρωπος είμαι, έχει καταφέρει να διαβάσει την ψυχή μου. Νιώθω τόση ασφάλεια μαζί της, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, αυτό που μου έδειχνε είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι. Οπότε όταν ένιωσα αυτή την ασφάλεια ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει πάνω από όλα τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι η δουλειά από την άποψη δουλειά, έτσι όπως ο κόσμος καταλαβαίνει», συμπλήρωσε.

«Η δουλειά μου εμένα πραγματικά είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που επένδυσα σε όλη μου τη ζωή. Άρα είναι το πάθος μου. Δεν έχω πάθη εγώ. Ούτε ναρκωτικά κάνω, ούτε παίζω, δεν έχω πάθη που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. Το πάθος μου είναι η δουλειά μου. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος σεβάστηκε και αγάπησε αυτό το οποίο κάνω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό» εξομολογήθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Σε άλλο σημείο, ο καλλιτέχνης ανέφερε πως η σύζυγός του είναι πολύ περήφανος ως άνθρωπος και δε στέκεται σε πράγματα, όπως τη ζήλια. «Κοιτάει την ουσία, κοιτάει την αγάπη που έχουμε μεταξύ μας και με την οικογένειά μας. Κοιτάει τις απλές καθημερινές στιγμές, γιατί είναι πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Είναι άνθρωπος που μπορείς να κουβεντιάζεις με τις ώρες», είπε.

Κωνσταντίνος Αργυρός- Αλεξάνδρα Νίκα στην απονομή του διαμαντένιου δίσκου του τραγουδιστή στις 2/6/2024/ NDP Nίκος Δρούκας

Στον ίδιο αρέσει πολύ να είναι στο κοινό η σύζυγός του, γιατί γνωρίζει ακόμα και στιγμές από τα τραγούδια του και τους δένουν πράγματα.

«Έχω αλλάξει από όταν τη γνώρισα. Έρχεται ένας άνθρωπος, με τον οποίο νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπός σου, με τον οποίον θα χτίσεις την οικογένειά σου. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η οικογένεια για μένα», παραδέχτηκε.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πλέον οι οικογένειες του ζευγαριού είναι επίσης δεμένες, συναντιούνται και επικοινωνούν.

«Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου είναι ο Βασίλης. Επειδή κοιμάμαι πολύ αργά το πρωί, είναι η ώρα που ξυπνάει και περιμένω να ξυπνήσει για να τον πάρω αγκαλιά, για ένα χάδι», κατέληξε ο τραγουδιστής.