Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία

Παραδόθηκε το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια, μήκους 10 χιλιομέτρων

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία
Στην κυκλοφορία παραδόθηκε το τμήμα Μιντιλόγλι – Καμίνια, μήκους 10 χλμ., του νέου Αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου, του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου και του Ειδικού Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπου Μυγδάλη.

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία

Ειδικότερα, κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Το συγκεκριμένο τμήμα ήταν και το πιο απαιτητικό τεχνικά: η χάραξη συνέπιπτε με την Παλαιά Εθνική Οδό, η κατασκευή έγινε υπό κυκλοφορία και, εξαιτίας του αναγλύφου, απαιτήθηκαν πολλαπλάσια τεχνικά έργα σε σχέση με το υπόλοιπο έργο.

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία

Ενδεικτικά, μόνο στα πρώτα 9 χιλιόμετρα κατασκευάστηκαν 10 κάτω διαβάσεις, 25 τοίχοι αντιστήριξης και χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 30 χιλιάδες κυβικά μέτρα σκυροδέματος – τριπλάσια ποσότητα ανά χιλιόμετρο σε σχέση με το πεδινό τμήμα, το οποίο παραδόθηκε τον Ιούλιο.Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν για την περάτωση αυτού του δύσκολου έργου, αλλά και συνολικά του αυτοκινητόδρομου, όπως και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Η Ελλάδα αποκτά σήμερα έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος συνδέει απρόσκοπτα την Αθήνα με την Κόρινθο, την Ελευσίνα, την Πάτρα και τον Πύργο με ασφάλεια και άνεση.Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, η υλοποίησή του οποίου δεν ήταν καθόλου αυτονόητη πριν από έξι χρόνια, αν αναλογιστούμε τα δεδομένα που υπήρχαν τότε.

Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος: Παράδοση στην κυκλοφορία

Είναι σπουδαίο, λοιπόν, που με την προσπάθεια τόσων ανθρώπων, το υστέρημα του έλληνα φορολογούμενου και την ευρωπαϊκή συνδρομή, η πατρίδα μας αποκτά μια υποδομή, στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει την κοινωνική συνοχή και απελευθερώνει νέες δυνατότητες για την οικονομία.Κυρίως, όμως, δημιουργεί συνθήκες ασφαλούς οδήγησης σε μια περιοχή, η οποία, δυστυχώς, έχει θλιβερό παρελθόν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.Αυτή είναι και η πιο ουσιαστική συνδρομή του κράτους προς τους πολίτες, ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος με σύγχρονες προδιαγραφές».

