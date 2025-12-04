Υβόννη Μπόσνιακ: «Όλη μου η ζωή» – Η τρυφερή στιγμή πατέρα -κόρης στη σκηνή

Μια από τις πιο γλυκές και συγκινητικές στιγμές της φετινής εορταστικής περιόδου χάρισε ο Αντώνης Ρέμος στους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής εκδήλωσης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, ο αγαπημένος τραγουδιστής ανέβασε στη σκηνή την 10χρονη κόρη του, Ελένη, δημιουργώντας μια στιγμή που δεν άργησε να γίνει viral στα social media.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος ερμήνευε live στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας την κόρη του να στέκεται δίπλα του, χαρίζοντάς της μια ιδιαίτερη και προσωπική μουσική αφιέρωση. Το πλήθος ξέσπασε σε χειροκρότημα, ενώ το τρυφερό στιγμιότυπο κατέγραψαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα.

Την επόμενη ημέρα, η Υβόννη Μπόσνιακ μοιράστηκε την αγαπημένη της στιγμή στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από την εμφάνιση πατέρα και κόρης στη σκηνή. «Όλη μου η ζωή», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας την αγάπη και την υπερηφάνειά της για την οικογένειά τους.

Η αγάπη του Αντώνη Ρέμου στην Υβόννη Μπόσνιακ συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015 και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2018. Η γνωστή σχεδιάστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ. Γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια σε μία έξοδο που δεν ήθελε να πάει κανένας από τους δύο. Τον ένιωθα άνθρωπό μου. Στην πορεία βρεθήκαμε, γνωριστήκαμε, αλλά τον ερωτεύτηκα μετά πολύ απότομα. Όταν ήμασταν έξι μήνες μαζί, κάποια στιγμή κοιμόταν στον καναπέ, τον κοίταξα κι είπα: "Αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου"»