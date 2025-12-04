First Dates: Το ραντεβού που έγινε… λαϊκό τραγούδι!

Στο νέο επεισόδιο του First Dates, ένα ζευγάρι που από το πρώτο λεπτό έδειξε να ταιριάζει, χάρισε στους τηλεθεατές ένα από τα πιο αυθόρμητα και διασκεδαστικά ραντεβού της σεζόν.

Από τα γλυκά και τις φωτογραφίες μέχρι… τη σύνθεση λαϊκού τραγουδιού, η χημεία τους ήταν εμφανής σε κάθε στιγμή.

Γλυκά, φωτογραφίες και ένας αυθορμητισμός που ξεχωρίζει

Μόλις κατέφθασαν τα γλυκά στο τραπέζι, η ατμόσφαιρα έγινε ακόμα πιο ανάλαφρη.

«Αυτό είναι το φιστίκι. Και αυτό με το αμύγδαλο», ακούστηκε να λέει ο σερβιτόρος, πριν ξεκινήσει το ζευγάρι να φωτογραφίζει τα desserts αλλά και… τον εαυτό του.

«Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ήταν από την πρώτη στιγμή. Σαν να ήμασταν μόνοι μας κάπου», είπε ο Τόλης περιγράφοντας τον αυθορμητισμό της.

Μοιράστηκαν ακόμα και… το αμύγδαλο

Το παιχνίδι μεταξύ τους συνεχίστηκε με τα γλυκά.

«Το φιστίκι δίνεις!», του είπε εκείνη γελώντας.

«Δίνεις κάτι που σου ανήκει», απάντησε εκείνος με νόημα.

Ο αυθορμητισμός τους και η άνεση στην επικοινωνία ήταν φανεροί: «Πήρε από τη δική μου τη μεριά, γιατί έπαιρνε ένα μέρος της δικής μου ενέργειας. Έκανε εισβολή μέσω αμυγδάλου!» σχολίασε με χιούμορ η Αλεξάνδρα.

Από το ραντεβού… στη δημιουργία τραγουδιού

Στην πορεία, η κουβέντα τους οδήγησε απροσδόκητα σε μια δημιουργική στιγμή: «Σκεφτόμουν έτσι δικές μου καταστάσεις για να τις βάλω μέσα στο τραγούδι…», είπε εκείνη.

Και τότε γεννήθηκε επιτόπου ένα λαϊκό κομμάτι: «Με τ’ αποβιβάζω γιατί γουστάρω και βάλ’ το στο μυαλό σου γενικά… και άντε στο καλό σου κοπελιά».

Η στιγμή ήταν τόσο αυθεντική που η Αλεξάνδρα ενθουσιασμένη σχολίασε: «Σήμερα βγάλαμε τραγούδι. Λαϊκό, αυθεντικό! Από την παραγωγή του First Dates!»

Χιούμορ, τρυφερότητα και ένα σίγουρο “ναι”

Το ραντεβού τους ολοκληρώθηκε με πολλή ζεστασιά και διάθεση για συνέχεια.

«Πώς περάσατε;»

«Εγώ πέρασα πολύ ωραία. Εσύ;»

«Υπέροχα.»

Όταν ήρθε η μεγάλη ερώτηση, η απάντηση ήταν άμεση: «Θέλετε να βγείτε δεύτερο ραντεβού;»

«Εννοείται!»

Και όπως δήλωσαν: «Έχουμε πράγματα. Έχουμε πάρτι, έχουμε τζαζ, έχουμε σχέδια… Και ακόμα είναι νωρίς για να τελειώσει εδώ το ραντεβού.»

Η αυλαία έπεσε με μια αγκαλιά και τη φράση: «Κράτα με έτσι. Κράτα με να σε κρατώ να ανεβούμε το βουνό.»

