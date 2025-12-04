Απρόσμενη συνάντηση Αλέξη Τσίπρα - Ζωής Κωνσταντοπούλου!

Δύο ξένοι στο ίδιο μπαρ μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Πηγή: Ρεπορτάζ Ράνια Τραγόμαλλου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας πήγε για ένα χαλαρό ποτό στο γνωστό κεντρικό μπαρ By the Glass. Όμως την ίδια ιδέα είχε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Παρουσίαση της «Ιθάκης» Τσίπρα: Παρουσίες και απουσίες με νόημα

Στο τι συνέβη αναφέρθηκε η Ράνια Τραγόμαλλου, που είχε το αποκλειστικό ρεπορτάζ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε, ο Αλέξης Τσίπρας συνοδευόταν από τη σύζυγό του και τέσσερις στενούς του συνεργάτες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου από τον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση. 

Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραίτηση Καραναστάση: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι

Πρώτος είχε φτάσει και είχε πιάσει τραπέζι ο πρώην πρωθυπουργός. Λίγο μετά έκανε είσοδο η κ. Κωνσταντοπούλου. Να θυμίσουμε ότι στο βιβλίο του ο κ. Τσίπρας γράφει πόσο πικρά έχει μετανιώσει για τη συνεργασία τους. Η κ. Κωνσταντοπούλου του έχει σύρει τα εξ αμάξης και μάλιστα πρόσφατα τον αποκάλεσε προδότη. 

Οπότε, όπως είναι ευνόητο, μόλις τους είδαν οι θαμώνες άρχισαν να κοιτάνε και να σιγοψιθυρίζουν, περιμένοντας σύρραξη. Όμως τίποτα δεν έγινε. Ο κ. Τσίπρας και η κ. Κωνσταντοπούλου έκαναν πως δεν είδαν ποτέ ο ένας τον άλλον και η βραδιά ολοκληρώθηκε ομαλά.
 

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΙΘΑΚΗ
 |
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
