Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 21:20 First Dates: Η αντίδραση της Αλεξάνδρας όταν είδε τον Τόλη
04.12.25 , 21:10 First Dates: Πώς πήγε το ραντεβού της Κωνσταντίνας με την Άρια;
04.12.25 , 21:05 First Dates: Η Άρια αποκαλύπτει τι σημαίνει για εκείνη ο έρωτας
04.12.25 , 20:58 Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
04.12.25 , 20:55 Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen
04.12.25 , 20:52 Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
04.12.25 , 20:17 Κακοκαιρία Byron: Σφοδρή βροχόπτωση και προβλήματα στην Αττική
04.12.25 , 20:05 Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω της κακοκαιρίας - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ
04.12.25 , 19:51 Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε λόγω κακοκαιρίας
04.12.25 , 19:49 Απογοητευτικό το φετινό ταμείο της Black Friday
04.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Στέφανος έφτασε κοντά στη λύση του γρίφου - Εσύ;
04.12.25 , 19:32 Επίδομα βιβλιοθήκης: Ποιοι δικαιούχοι εισπράττουν μέχρι 200 ευρώ
04.12.25 , 19:16 Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα 112 για την Αττική: Αποφύγετε τις μετακινήσεις
04.12.25 , 19:15 Ricta για Cinderella: «Είμαστε ξανά μαζί» - Η επανασύνδεση και η απιστία
04.12.25 , 18:50 Γ. Κεφαλογιάννης: Προσοχή! Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Κακοκαιρία Byron: Οι περιοχές που θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο νερού
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ιστορική συμφωνία στο Cash or Trash για τα αντικείμενα της Ολυμπιακής!
Ραγίζει καρδιές ο Νικήτας Τσακίρογλου: «Δεν είναι η Χρυσούλα που γνωρίζαμε»
Θανάσης Σπανούλης: Ο 15χρονος γιος του Βασίλη που μαγεύει στο παρκέ!
Μάνδρα: Ποτάμι λάσπης και ανησυχία για νέες καταστροφικές πλημύρες
Θοδωρής Μισόκαλος: Τι κάνει σήμερα ο αδερφός της Ελένης Μενεγάκη;
Απόσυρση για όλους μόνο από την Citroen
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα!
Περισσότερα

VIDEOS

Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ανεστάλη Η Απεργία Των Ταξί Λόγω Κακοκαιρίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αναστέλλει το ΣΑΤΑ την απεργία των ταξί που είχε παραταθεί μέχρι τις 6 το πρωί της Παρασκευής 5/12. Λόγω της κακοκαιρίας BYRON που «σφυροκοπά» τη χώρα, οι κινητοποιήσεις αναβλήθηκαν. 

Οδηγοί ταξί: «Αν δε συναντηθούμε με τον Κυρανάκη, η απεργία θα παραταθεί»

Η νέα ανακοίνωση που εξέδωσε το ΣΑΤΑ 

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».

Ποια είναι τα αιτήματα των οδηγών ταξί 

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΞΙ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΣΑΤΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top