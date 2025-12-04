Μπισμπίκης: «Ήθελα μια φωλιά στην Κρήτη για να αράζουμε με τη Δέσποινα»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αποκάλυψε το όνειρό του για τη «φωλιά» που χτίζει στην Κρήτη με τη Δέσποινα Βανδή και μιλά για τη σχέση και τα σχέδιά τους.

Όπως εξομολογήθηκε, η σχέση του με την Κρήτη δεν είναι επιφανειακή ούτε περιστασιακή. Αντιθέτως, αισθάνεται πως ένα κομμάτι του ανήκει εκεί από πάντα. Ο ίδιος είπε: «Την Κρήτη την αγαπάω πολύ, είμαι ερωτευμένος με την Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι το καταφύγιό μου, η ψυχή μου ανήκει εδώ. Νιώθω σαν να έχω γεννηθεί εδώ. Οπότε, για εμένα είναι μεγάλη ευτυχία κάθε φορά που επιστρέφω σε αυτόν τον τοπίο. Ήθελα να έχω μια φωλιά εδώ, που να έρχομαι μαζί με τη Δέσποινα και να αράζουμε χειμώνα καλοκαίρι. Θα προσπαθούσα να κάνω και θέατρο στην Κρήτη, με μία ομάδα και ανθρώπους, που θα μπορούσαμε να κάνουμε περιοδείες, να αναβιώσουμε το παλιό μπουλούκι, να κάνουμε παραστάσεις σε χωριά. Αυτό είναι ένα από τα όνειρά μου».

Η αποκάλυψη πως εκείνος και η Δέσποινα Βανδή χτίζουν μαζί ένα εξοχικό στο Γεράνι Ρεθύμνου δεν είναι νέα, αλλά πλέον οι λεπτομέρειες είναι πιο συγκεκριμένες. Το ζευγάρι αγόρασε πέρυσι ένα οικόπεδο 12 στρεμμάτων, όπου οι εργασίες για το νέο τους σπίτι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ένα όνειρο χρόνων για τον ηθοποιό, που το είχε εκφράσει και σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Χαμογέλα και Πάλι»:

«Σε δέκα χρόνια ελπίζω να έχω ένα σπίτι στην Κρήτη, το θέατρο και το παιδί μου χαρούμενο και ευτυχισμένο. Η Δέσποινα υπάρχει στα μακρινά μου όνειρα. Το σπίτι στην Κρήτη το φτιάχνουμε με τη Δέσποινα. Κάνουμε μια ‘φωλιά’ για να είμαστε μαζί, για αυτό το φτιάχνουμε».

Πρόσφαρα στην εκπομπή Στούντιο 4, ο Βασίλης Μπισμπίκης αναφέρθηκε και στις δύσκολες στιγμές που απασχόλησαν τα media, όπως το πρόσφατο τροχαίο στη Φιλοθέη, μετά το οποίο του επιβλήθηκε χρηματική ποινή. Παρ’ όλα αυτά, θέλησε να σταθεί περισσότερο στη θετική αλλαγή που έχει βιώσει μέσα από τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή. Όπως είπε:

«Η Δέσποινα με έχει αλλάξει, είμαι πιο ήρεμος από πριν. Είμαι το ίδιο καψούρης και ερωτευμένος! Ξαφνιάζομαι κάθε φορά που βλέπω τη Δέσποινα. Δεν περάσαμε ποτέ κρίση στη σχέση μας. Έχουν υπάρξει πολλά ψεύτικα πρωτοσέλιδα. Το θέμα είναι να εξηγείς στους ανθρώπους σου πως όσα διαβάζουν, δεν ισχύουν. Με συγκινούν όσα δηλώνει η Δέσποινα για μένα, είμαστε το φως ο ένας για τον άλλον».

Ο ηθοποιός δείχνει να διανύει μια περίοδο απόλυτης προσωπικής και καλλιτεχνικής ισορροπίας. Η Κρήτη, η σύντροφός του και τα μελλοντικά του σχέδια, φαίνεται πως αποτελούν τα τρία θεμέλια της ζωής του την παρούσα στιγμή.