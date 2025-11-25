Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»

«Πήρα και τους είπα "θα έρθετε στην πρεμιέρα". Ας χαρούν κι αυτοί λίγο»

25.11.25 , 09:08 Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»
Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»
Οι δηλώσεις του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της ταινίας Σπασμένη Φλέβα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Κλέλια Ρένεση, Μπέττυ Αρβανίτη, Δημήτρη Καπετανάκο, Γιάννη Νιάρρο, Μαρία Κεχαγιόγλου, Στάθη Σταμουλακάτο, Σοφία Κουνιά, Γιάννη Αναστασάκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Αναστασία Χατζηαθανασίου και Μαρία Καλλιμάνη.

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Οι γονείς του ηθοποιού, όπως και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, βρέθηκαν στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή για εκείνον. Ο Βασίλης Μπισμπίκης πόζαρε μάλιστα, αγκαλιά με τη μητέρα του και τον πατέρα του. 

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης με τους γονείς του/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Είναι και οι γονείς μου ανάμεσα στο κοινό. Εγώ τους πήρα και τους είπα "θα έρθετε στην πρεμιέρα". Ας χαρούν κι αυτοί λίγο. Δεν έχω παραπάνω άγχος όταν είναι οι γονείς, αλλά όταν έρχονται φίλοι από τα παλιά, έχω λίγο παραπάνω άγχος. Σαν να θέλω να αποδείξω κάτι», είπε ο Bασίλης Μπισμπίκης στο Happy Day και απάντησε σε σχετική ερώτηση πως «όλα καλά μετά τις ατυχίες του τελευταίου καιρού».

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η συμπρωταγωνίστριά του, Κλέλια Ρένεση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή πως «σε αυτήν την ταινία ο Μπίλυ κεντάει». 

Βασίλης Μπισμπίκης- Γιάννης Οικονομίδης- Κλέλια Ρένεση/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Μπισμπίκης- Γιάννης Οικονομίδης- Κλέλια Ρένεση/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην επίσημη προβολή της ταινίας είδαμε επίσης την Εύα Νάθενα, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Χάρη Τζωρτζάκη, τη Μαρκέλλα Γιαννάτου, τον Γιώργο Μπένο, τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο.

Γιάννης Οικονομίδης- Γιώργος Τσεμπερόπουλος- Βασίλης Μπισμπίκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Οικονομίδης- Γιώργος Τσεμπερόπουλος- Βασίλης Μπισμπίκης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εύα Νάθενα- Καρυοφυλλιά Καραμπέτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Εύα Νάθενα- Καρυοφυλλιά Καραμπέτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή- Λάκης Λαζόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Βασίλης Μπισμπίκης- Δέσποινα Βανδή- Λάκης Λαζόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χάρης Τζωρτζάκης- Μαρκέλλα Γιαννάτου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Χάρης Τζωρτζάκης- Μαρκέλλα Γιαννάτου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Μπένος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Μπένος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Γιαννόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιώργος Γιαννόπουλος/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Νιάρρος- Γιάννης Οικονομίδης με τη σύζυγό του- Λεξ/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Γιάννης Νιάρρος- Γιάννης Οικονομίδης με τη σύζυγό του- Λεξ/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Μπισμπίκης- Μπέττυ Αρβανίτη/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Βασίλης Μπισμπίκης- Μπέττυ Αρβανίτη/  NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
