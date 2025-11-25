Μπισμπίκης: Οι γονείς του & η Βανδή στην πρεμιέρα της «Σπασμένης Φλέβας»

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Κλέλια Ρένεση, Μπέττυ Αρβανίτη, Δημήτρη Καπετανάκο, Γιάννη Νιάρρο, Μαρία Κεχαγιόγλου, Στάθη Σταμουλακάτο, Σοφία Κουνιά, Γιάννη Αναστασάκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Αναστασία Χατζηαθανασίου και Μαρία Καλλιμάνη.
Οι γονείς του ηθοποιού, όπως και η σύντροφός του, Δέσποινα Βανδή, βρέθηκαν στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή για εκείνον. Ο Βασίλης Μπισμπίκης πόζαρε μάλιστα, αγκαλιά με τη μητέρα του και τον πατέρα του.
«Είναι και οι γονείς μου ανάμεσα στο κοινό. Εγώ τους πήρα και τους είπα "θα έρθετε στην πρεμιέρα". Ας χαρούν κι αυτοί λίγο. Δεν έχω παραπάνω άγχος όταν είναι οι γονείς, αλλά όταν έρχονται φίλοι από τα παλιά, έχω λίγο παραπάνω άγχος. Σαν να θέλω να αποδείξω κάτι», είπε ο Bασίλης Μπισμπίκης στο Happy Day και απάντησε σε σχετική ερώτηση πως «όλα καλά μετά τις ατυχίες του τελευταίου καιρού».
Η συμπρωταγωνίστριά του, Κλέλια Ρένεση, σχολίασε στην ίδια εκπομπή πως «σε αυτήν την ταινία ο Μπίλυ κεντάει».
Στην επίσημη προβολή της ταινίας είδαμε επίσης την Εύα Νάθενα, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Λάκη Λαζόπουλο, τον Χάρη Τζωρτζάκη, τη Μαρκέλλα Γιαννάτου, τον Γιώργο Μπένο, τον Γιώργο Γιαννόπουλο και τον σκηνοθέτη Γιώργο Τσεμπερόπουλο.