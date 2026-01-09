Britney Spears: Τέρμα οι εμφανίσεις στην Αμερική - Η ανακοίνωσή της

Η τρυφερή αναφορά στον έναν από τους δύο γιους της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.01.26 , 23:53 Δημήτρης Αποστολόπουλος: Η ηλικία, οι σειρές και το ασυνήθιστο Instagram
09.01.26 , 23:32 Nicole Kidman: Η σπάνια τρυφερή στιγμή με την αδερφή της, Antonia!
09.01.26 , 23:15 Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
09.01.26 , 23:00 Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
09.01.26 , 22:34 Στρυμόνας: Βίντεο Με Τη Διάσωση Ψαρά Από Σέρφερ
09.01.26 , 22:28 Britney Spears: Τέρμα οι εμφανίσεις στην Αμερική - Η ανακοίνωσή της
09.01.26 , 22:26 Kηφισιά: Νεαρή Θύμα Απάτης Από Μαϊμού Υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ
09.01.26 , 22:22 Υπερψηφίστηκε με 160 ψήφους το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
09.01.26 , 22:05 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
09.01.26 , 21:58 Πολιτικές αναταράξεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού
09.01.26 , 21:28 Πύραυλος Ορέσνικ: Πλήγμα της Ρωσίας στην «αυλή» του ΝΑΤΟ
09.01.26 , 21:27 Κλήρωση Eurojackpot HM: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 17.000.000 ευρώ
09.01.26 , 21:24 Άγιος Παντελεήμονας: Τέσσερις ανήλικες ξυλοκόπησαν άγρια 14χρονη
09.01.26 , 21:24 Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
09.01.26 , 20:58 Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τον λόγο που δεν έκανε gender reveal party
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Οικονομάκου: «Η μητέρα του Μπρούνο είναι μια υπέροχη, πανέμορφη γυναίκα»
Κουτσογιαννόπουλος: Η απάντηση για το unfollow της Ελένης Μενεγάκη
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
«Άδειασαν την Τσολάκη» - Το παρασκήνιο, η Καραβάτου και η απόφαση του Αντ1
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Τούνη: Το δώρο του συντρόφου της - «Να βρείτε κάποιον να σας κακομαθαίνει»
Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Χριστίνα Πολίτη: Βραδινή έξοδος με τον κούκλο 18χρονο γιο της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε την τεράστια επιτυχίες της Britney Spears, Oops!...I Did It Again
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ανακοίνωση μέσω Instagram, η Britney Spears έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται να κάνει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Οι Αμερικανοί δε θα έχουν την ευκαρία να δουν ξανά την Britney Spears live!

Οι Αμερικανοί δε θα έχουν την ευκαρία να δουν ξανά την Britney Spears live! /Φωτογραφία AP Images/Chiang Ying-ying

Η 44χρονη ποπ σταρ, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της από τη σκηνή, στην οποία φαίνεται  καθισμένη δίπλα σε ένα πιάνο. «Στέλνω αυτό το πιάνο στον γιο μου φέτος. Είναι ενδιαφέρον ότι χορεύω για να γιατρέψω πράγματα στο σώμα μου για τα οποία ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Ναι, και κάποιες φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου…», ήταν τα λόγια με τα οποία τη συνόδευσε.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της

Η Britney πρόσθεσε ότι δε θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή στη χώρα της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. «Δε θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω σύντομα να κάθομαι σε ένα σκαμπό, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου πιασμένα κότσο, και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία», συνέχισε. «Είναι τεράστιο αστέρι και νιώθω απίστευτα ταπεινή που βρίσκομαι κοντά του! Καλή τύχη, μικρέ μου!», κατέληξε.

Η Britney Spears με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline

Η Britney Spears με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline /Φωτογραφία AP Images/Eric Jamison

Η τραγουδίστρια που δε διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline, αναφέρεται. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram, τον Μάρτιο του 2025, είχε χαρακτηρίσει τον έναν από τους γιους της, τον Jayden, «ιδιοφυΐα», ενώ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο τον έδειχνε να παίζει πιάνο.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Κι όμως... έκανε incognito διακοπές στην Ελλάδα!

Δείτε την ανάρτηση της Britney Spears
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BRITNEY SPEARS
 |
KEVIN FEDERLINE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top