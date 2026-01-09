Britney Spears: Τέρμα οι εμφανίσεις στην Αμερική - Η ανακοίνωσή της

Σε ανακοίνωση μέσω Instagram, η Britney Spears έκανε γνωστό ότι δεν πρόκειται να κάνει ξανά εμφανίσεις στην Αμερική για «εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Οι Αμερικανοί δε θα έχουν την ευκαρία να δουν ξανά την Britney Spears live! /Φωτογραφία AP Images/Chiang Ying-ying

Η 44χρονη ποπ σταρ, ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram μια παλιά φωτογραφία της από τη σκηνή, στην οποία φαίνεται καθισμένη δίπλα σε ένα πιάνο. «Στέλνω αυτό το πιάνο στον γιο μου φέτος. Είναι ενδιαφέρον ότι χορεύω για να γιατρέψω πράγματα στο σώμα μου για τα οποία ο κόσμος δεν έχει ιδέα. Ναι, και κάποιες φορές είναι ντροπιαστικό… αλλά πέρασα μέσα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου…», ήταν τα λόγια με τα οποία τη συνόδευσε.

Η Britney πρόσθεσε ότι δε θέλει να ανέβει ξανά στη σκηνή στη χώρα της, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εμφανίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. «Δε θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους, αλλά ελπίζω σύντομα να κάθομαι σε ένα σκαμπό, με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου πιασμένα κότσο, και να εμφανιστώ μαζί με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία», συνέχισε. «Είναι τεράστιο αστέρι και νιώθω απίστευτα ταπεινή που βρίσκομαι κοντά του! Καλή τύχη, μικρέ μου!», κατέληξε.

Η Britney Spears με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline /Φωτογραφία AP Images/Eric Jamison

Η τραγουδίστρια που δε διευκρίνισε σε ποιον από τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Kevin Federline, αναφέρεται. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στο Instagram, τον Μάρτιο του 2025, είχε χαρακτηρίσει τον έναν από τους γιους της, τον Jayden, «ιδιοφυΐα», ενώ είχε δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο τον έδειχνε να παίζει πιάνο.

