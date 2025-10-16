Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της

«Φιλιούνταν κανονικά!»

16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της»
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν, πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, προχωρά σε αποκαλύψεις-βόμβα μέσα από το νέο του βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου, με τίτλο «You Thought You Knew» («Νόμιζες πως ήξερες»).

 

 

Σε απόσπασμα που δημοσίευσε η USA Today, ο Φέντερλαϊν περιγράφει ένα περιστατικό απιστίας εκ μέρους της Σπίαρς, το οποίο, όπως λέει, συνέβη στα πρώτα στάδια της σχέσης τους και τον συγκλόνισε βαθιά.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια περιοδείας στο Άμστερνταμ. Όπως αναφέρει, ένα βράδυ η Μπρίτνεϊ είχε βγει με την ομάδα των χορευτών και το προσωπικό της, ενώ εκείνος είχε επιστρέψει νωρίτερα στο ξενοδοχείο. Εκεί, αντίκρισε μια σκηνή που, όπως λέει, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

«Μια άλλη γυναίκα καθόταν στην άκρη του κρεβατιού. Η Μπρίτνεϊ στεκόταν ανάμεσα στα πόδια της, με τα χέρια της στο πρόσωπό της, και φιλιούνταν. Φιλιούνταν κανονικά», έγραψε ο Φέντερλαϊν, προσθέτοντας ότι έμεινε «παγωμένος και σοκαρισμένος» εκείνη τη στιγμή.

Όπως αναφέρει, αμέσως άρχισε να μαζεύει τα πράγματά του για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, νιώθοντας πως αυτή δεν ήταν η σχέση στην οποία πίστευε.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η Σπίαρς μετάνιωσε για το περιστατικό και του ζήτησε συγγνώμη, υποσχόμενη πως κάτι τέτοιο δεν θα συνέβαινε ξανά.

«Άρχισε να ζητά συγγνώμη, να εξηγεί, να υπόσχεται ότι δεν θα ξανασυμβεί», περιγράφει στο βιβλίο. «Μου είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρά το έπαιρνα, ότι ήταν καταβεβλημένη και πως ήταν ένα λάθος».

Ισχυρίζεται ότι της είπε πως «δεν τον ενδιέφερε μια σχέση που να περιλαμβάνει πάνω από δύο άτομα», προτού τελικά της δώσει ακόμα μία ευκαιρία.

«Εκείνες οι εβδομάδες στην Ευρώπη, καθώς περιηγούμασταν μαζί σε αυτό το συναισθηματικό ναρκοπέδιο, έθεσαν τα θεμέλια της σχέσης μας», προσθέτει. «Μας δοκίμασαν, μας άλλαξαν και τελικά μας έφεραν πιο κοντά. Ήταν τότε που άρχισα να συνειδητοποιώ το βάθος των αισθημάτων μου. Και, παρότι ο δρόμος μπροστά μας μόνο βέβαιος δεν ήταν, ήξερα ένα πράγμα με σιγουριά: ερωτευόμουν την Μπρίτνεϊ», αναφέρει στη συνέχεια.

Ο Φέντερλαϊν και η Σπίαρς παντρεύτηκαν το 2004 και χώρισαν το 2007, ύστερα από μια περίοδο έντονων δημοσιευμάτων και προσωπικών δυσκολιών. Έχουν αποκτήσει δύο γιους — τον Σον Πρέστον (20 ετών) και τον Τζέιντεν Τζέιμς (19 ετών) — οι οποίοι μεγάλωσαν κυρίως υπό την επιμέλεια του Φέντερλαϊν.

Η Μπρίτνεϊ, από την άλλη, βρέθηκε για 13 χρόνια υπό το καθεστώς κηδεμονίας του πατέρα της, Τζέιμι Σπίαρς, η οποία τερματίστηκε από το δικαστήριο το 2021, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή στη ζωή της pop star.

