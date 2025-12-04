GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;

«Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο να μην είμαι εγώ 10άδα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.12.25 , 01:00 Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!
04.12.25 , 00:55 GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
04.12.25 , 00:45 GNTM: Ντέρμπι για την καλύτερη φωτογραφία - Γιώργος, Ανέστης ή Ειρήνη;
04.12.25 , 00:15 GNTM: Εκνευρισμένος ο Άγγελος Μπράτης με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:48 Νένα Μεντή: «Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα»
03.12.25 , 23:38 Μητσοτάκης για αγρότες: «Ζητώ να δείξουν κατανόηση» - Το σχόλιο για Τσίπρα
03.12.25 , 23:14 Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια και να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα
03.12.25 , 23:10 GNTM: Αγανακτισμένη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:05 GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set
03.12.25 , 22:40 GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών
03.12.25 , 22:32 Κωνσταντίνος Αργυρός: Φωτογραφίες από το ταξίδι του στη Ρώμη
03.12.25 , 22:15 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε surfers στο σημερινό concept!
03.12.25 , 22:14 Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό
03.12.25 , 22:04 Αμαλία Κωστοπούλου: Έφτιαξε cinnamon rolls την Ημέρα Ευχαριστιών
03.12.25 , 21:59 Τροχαίο Λούτσα: Νέα Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Του 29χρονου
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Ο Έντουαρντ Στεργίου και η Κάτια Ταραμπάνκο επιστρέφουν στο GNTM!
Δολοφονία Καρυώτη: «Εγώ τον σκότωσα, ο γιος του είναι άδικα στη φυλακή»
GNTM: Ποιος έμεινε εκτός τελικής 10άδας - Νάρκισσος, Εντουάρντο ή Ραφαηλία;
Μενεγάκη & Λάτσιος μαζί για τον Άγγελο:Συγκίνηση στην ορκωμοσία στο Ναυτικό
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διπλό ρόλο είχαν οι 11 διαγωνιζόμενοι στη σημερινή φωτογράφιση, καθώς έπρεπε να μεταμορφωθούν σε δεινούς surfers και να φωτογραφηθούν δύο φορές: μία μέσα και μία έξω από το νερό.

GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών

Το μοντέλο που εξυπηρέτησε καλύτερα το concept και άκουσε αποθεωτικά σχόλια από τους κριτές ήταν ο Γιώργος, ο οποίος και κέρδισε την καλύτερη φωτογραφία. 

GNTM: Ο Νάρκισσος, η Ραφαηλία και ο Εντουάρντο περιμένουν με αγωνία να ακούσουν την ετυμηγορία των κριτών

GNTM: Ο Νάρκισσος, η Ραφαηλία και ο Εντουάρντο περιμένουν με αγωνία να ακούσουν την ετυμηγορία των κριτών

Από την άλλη, τη χειρότερη επίδοση είχαν ο Νάρκισσος, η Ραφαηλία και ο Εντουάρντο. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν δίστασε να τους εκμυστηρευτεί πως ήταν μια δύσκολη απόφαση, καθώς οι προσδοκίες και για τους τρεις ήταν υψηλές. «Η πιο δύσκολη τριάδα. Και που σας βλέπω, αγχώνομαι και στεναχωριέμαι με το αποτέλεσμα, όμως εδώ είμαστε για να κρίνουμε τις λεπτομέρειες», τόνισε.

Πρώτος εξασφάλισε θέση στους top 10 του φετινού GNTM ο Εντουάρντο, ο οποίος ξέσπασε στα παρασκήνια πετώντας τη φωτογραφία του. Στα χέρια της, η Ηλιάνα κρατούσε μία τελευταία φωτογραφία: εκείνη της Ραφαηλίας, που συμπλήρωσε την τελική δεκάδα.

«Λύγισε» ο Νάρκισσος μπροστά στους κριτές

«Λύγισε» ο Νάρκισσος μπροστά στους κριτές

Ο Νάρκισσος, εμφανώς συγκινημένος, αποχαιρέτησε τους κριτές, υποσχόμενος να αποδείξει ποιος πραγματικά είναι. «Ήταν μια τρομερή εμπειρία. Χάρηκα που έχετε μπει όλοι σας και το όνομά σας στο βιογραφικό μου. Σε αυτά και σε πολλά περισσότερα. Ευχαριστώ», είπε.

Ωστόσο, μιλώντας στις κάμερες, εμφανίστηκε αρκετά πικραμένος, καθώς πιστεύει πως άξιζε περισσότερο να προχωρήσει στο GNTM 2025 από κάποιους άλλους - και συγκεκριμένα από τον Μιχάλη Κούτρη.

GNTM: Εκνευρισμένος ο Άγγελος Μπράτης με τον Νάρκισσο

«Εντάξει, δεν μπορώ να το πάρω προσωπικά όταν έχω τέσσερα μπράτσα μέσα. Δηλαδή, δε γίνεται να έχει μείνει ο Κούτρης και να έχω φύγει εγώ. Το θεωρώ λίγο απαράδεκτο, βασικά, να μην είμαι εγώ στη δεκάδα, αλλά ναι… τι να πω. Αν αυτά τα τέσσερα αγόρια είναι το καλύτερο presentation του modeling στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλώς.

GNTM: Η πικρία του Νάρκισσου που έμεινε εκτός τελικής 10άδας

GNTM: Η πικρία του Νάρκισσου που έμεινε εκτός τελικής 10άδας

Εγώ, όταν μπήκα στον διαγωνισμό, αυτό που άκουσα κι ένιωσα είναι ότι ψάχνουν το μοντέλο που θα εκπροσωπεί τη μόδα παγκοσμίως και θα το φέρει αυτό και στην Ελλάδα. Θεωρώ πως όταν λες αυτές τις φράσεις, περισσότερο η δική μου εικόνα έρχεται στο μυαλό».

Ο Ανέστης έδωσε το χέρι του στον Νάρκισσο, αν και -όπως ξεκαθάρισε- δεν τον έχει συγχωρήσει για ό,τι είχε συμβεί στην αρχή του διαγωνισμού. «Κανονικά, δεν έπρεπε να του δώσω το χέρι μου. Το έδωσα γιατί έχω παιδεία. Αυτό που είχε κάνει στην αρχή του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ… Είχε χρησιμοποιήσει τον Σάββα και μια δύσκολη στιγμή του για να φτιάξει ολόκληρη θεωρία και να ρίξει εμένα. Κακία δεν κρατάω, αλλά αυτό μου δείχνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Γι’ αυτό χαίρομαι που δε θα είναι ειλικρινά στο σπίτι, γιατί έχει κακία μέσα του και αρνητική ενέργεια».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
 |
GNTM ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top