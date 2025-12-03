GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών

Ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα του φετινού GNTM παρακολούθησαν οι τηλεθεατές στο επεισόδιο που προβλήθηκε, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο, ο οποίος κατάφερε να κλέψει την παράσταση στη φωτογράφιση με θέμα το σερφ.

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, η ενέργειά του, ο αυθορμητισμός του και ο τρόπος που κινήθηκε στο νερό έκαναν τους κριτές να μιλούν για έναν παίκτη που… «γεννήθηκε για τη σανίδα».

Οι κριτές δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν τον δυναμισμό του, με ατάκες όπως «γεννημένος σέρφερ», «τέλειος» και «μπράβο Γιώργο», ενώ δεν έλειψαν και οι πιο παιχνιδιάρικες στιγμές. Το φως, το νερό και το φυσικό του παρουσιαστικό οδήγησαν στη δημιουργία εντυπωσιακών λήψεων, που – σύμφωνα με τους ίδιους – θα μπορούσαν άνετα να σταθούν σε editorial.

Ένα από τα highlights του αποσπάσματος ήταν η αλληλεπίδρασή του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Η παρουσιάστρια και κριτής τον καθοδηγούσε χαμογελαστά, ενώ δεν δίστασε να του πει: «Αφού όταν σε κοιτάω… λάμπω!»

Η στιγμή αυτή προκάλεσε γέλια, πειράγματα και χαριτωμένες αντιδράσεις, με τους συμπαίκτες και τους κριτές να σχολιάζουν την «χημεία» τους. Κάποιοι μάλιστα τον παρότρυναν να κοιτάξει ξανά προς το μέρος της, για να «πιάσει η λήψη», όπως χαρακτηριστικά είπαν.

Ο Γιώργος, μετά από αρκετές οδηγίες του στυλίστα και του φωτογράφου, κατάφερε να παραδώσει λήψεις που ενθουσίασαν την ομάδα, με τους κριτές να του φωνάζουν συνεχώς: «Τέλειος!», «Πάμε!», «Αυτό είναι!».

Όταν ολοκληρώθηκε η φωτογράφιση, οι κριτές είδαν την τελική λήψη, με τον Γιώργο να βγαίνει από το νερό γεμάτος αυτοπεποίθηση και στιλ. Η εικόνα θύμισε «California boy», όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά, με το αποτέλεσμα να κερδίζει επάξια τις εντυπώσεις και να γίνεται θέμα συζήτησης στα social.