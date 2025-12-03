Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί

Μια θεατρική παράσταση που αξίζει να δεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.12.25 , 23:14 Πώς γίνεται να μειώνονται τα κοπάδια και να «αυξάνεται» το αιγοπρόβειο γάλα
03.12.25 , 23:10 GNTM: Αγανακτισμένη η Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Νάρκισσο
03.12.25 , 23:05 GNTM: Οι φωνές της Ηλιάνας στη φωτογράφιση της Ξένιας – Τι συνέβη στο set
03.12.25 , 22:40 GNTM: Ο Γιώργος «απογείωσε» τη φωτογράφιση στο σερφ – Οι ατάκες των κριτών
03.12.25 , 22:32 Κωνσταντίνος Αργυρός: Φωτογραφίες από το ταξίδι του στη Ρώμη
03.12.25 , 22:15 GNTM: Τα μοντέλα μετατρέπονται σε surfers στο σημερινό concept!
03.12.25 , 22:14 Γιώργος Τσαλίκης: Ο γιος του ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό
03.12.25 , 22:04 Αμαλία Κωστοπούλου: Έφτιαξε cinnamon rolls την Ημέρα Ευχαριστιών
03.12.25 , 21:59 Τροχαίο Λούτσα: Νέα Βίντεο Με Την Τρελή Πορεία Του 29χρονου
03.12.25 , 21:50 Παρουσίαση της «Ιθάκης» Τσίπρα: Παρουσίες και απουσίες με νόημα
03.12.25 , 21:45 GNTM: Ποιος είχε την καλύτερη λήψη στη δοκιμασία επιβράβευσης;
03.12.25 , 21:43 Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί
03.12.25 , 21:19 Το Star στα άδυτα του Πενταγώνου με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη
03.12.25 , 21:18 Νέες επιδοτήσεις 748 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
03.12.25 , 21:15 GNTM: Η Ζενεβιέβ αποκαλύπτει την πιο τολμηρή φωτογράφιση της σεζόν
Σπανούλης: Ο γιος του Θανάσης στην Ισπανία στην Εθνική Παίδων
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: Απίστευτη εύνοια για 4 ζώδια με Αφροδίτη στον Τοξότη
Η δυνατή μονομαχία και η ανατροπή στη Φάρμα
Κώστας Τουρνάς: Σπάνια εμφάνιση με τη σύζυγό του
Νένα Χρονοπούλου: Άλλος άνθρωπος - Πώς κατάφερε να χάσει 36 κιλά;
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Με άγριες διαθέσεις η κακοκαιρία «Κάσιο» - Πότε θα επηρεάσει την Αττική
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Εξοδος
Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής (Σ.Ο.Τ.Α.) ανοίγει τις πόρτες του για την παράσταση «Αίθουσα Αναμονής», μια δυνατή δραματική κωμωδία σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Τάμπαση.

Τέσσερις γυναίκες — η Αμέλια, η Φωτεινή, η Μαγδαληνή και η Χαρά — βρίσκονται τυχαία σε έναν χώρο που μοιάζει να ζει εκτός χρόνου, ένα είδος «μη-τόπου», όπου οι προσωπικές τους ιστορίες και οι ατομικές τους προσδοκίες συγκρούονται και συνυπάρχουν.

Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί

Μέσα από έντονες στιγμές χιούμορ, συγκινητικές αποκαλύψεις και απρόβλεπτες εκρήξεις συναισθημάτων, οι ηρωίδες ανακαλύπτουν τη δύναμη της αυτογνωσίας. Χορεύουν, τραγουδούν, σαρκάζουν και αυτοσαρκάζονται, ζωντανεύοντας τον περίπλοκο και πολυδιάστατο κόσμο της γυναικείας εμπειρίας. Η παράσταση τιμά και αφιερώνεται στη μητρότητα, φωτίζοντας τις αντιφάσεις και τα στερεότυπα που συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των γυναικών.

Η ιδέα για την παράσταση γεννήθηκε μέσα από μια συλλογική δημιουργική διαδικασία δεκαεπτά μηνών, με τη δραματουργία να βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες και τις παρατηρήσεις των συντελεστριών Μαίρης Βούλγαρη, Ειρήνης Καράογλου, Ελένης Μολφέτα, Μυρτώς Ναούμ, Μυρτώς Στράμπη και της ίδιας της σκηνοθέτιδας.

Ο επιλεγμένος χώρος, το κτίριο του Σ.Ο.Τ.Α., συνήθως ανδροκρατούμενος και πρακτικός, μεταμορφώνεται για τις ανάγκες της παράστασης σε ένα ζωντανό, θηλυκό σύμπαν. Η φιλοξενία του προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο σημασίας, αναδεικνύοντας την κοινή συνειδητοποίηση ότι όλοι έχουμε πληγεί από τα στερεότυπα.

Η «Αίθουσα Αναμονής» συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι ανάμεσα στο «πριν» και το «μετά», σε μια αίθουσα όπου η αναμονή μετατρέπεται σε προσωπική και συναισθηματική εμπειρία, και κάθε θεατής μπορεί να δει τις ηρωίδες να αποκαλύπτονται αληθινά.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top