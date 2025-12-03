Αίθουσα αναμονής στον ιδιαίτερο χώρο του Σ.Ο.Τ.Α. – Σωματείου Οδηγών Ταξί

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, το Σωματείο Οδηγών Ταξί Αττικής (Σ.Ο.Τ.Α.) ανοίγει τις πόρτες του για την παράσταση «Αίθουσα Αναμονής», μια δυνατή δραματική κωμωδία σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Τάμπαση.

Τέσσερις γυναίκες — η Αμέλια, η Φωτεινή, η Μαγδαληνή και η Χαρά — βρίσκονται τυχαία σε έναν χώρο που μοιάζει να ζει εκτός χρόνου, ένα είδος «μη-τόπου», όπου οι προσωπικές τους ιστορίες και οι ατομικές τους προσδοκίες συγκρούονται και συνυπάρχουν.

Μέσα από έντονες στιγμές χιούμορ, συγκινητικές αποκαλύψεις και απρόβλεπτες εκρήξεις συναισθημάτων, οι ηρωίδες ανακαλύπτουν τη δύναμη της αυτογνωσίας. Χορεύουν, τραγουδούν, σαρκάζουν και αυτοσαρκάζονται, ζωντανεύοντας τον περίπλοκο και πολυδιάστατο κόσμο της γυναικείας εμπειρίας. Η παράσταση τιμά και αφιερώνεται στη μητρότητα, φωτίζοντας τις αντιφάσεις και τα στερεότυπα που συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινότητα των γυναικών.

Η ιδέα για την παράσταση γεννήθηκε μέσα από μια συλλογική δημιουργική διαδικασία δεκαεπτά μηνών, με τη δραματουργία να βασίζεται στις προσωπικές εμπειρίες και τις παρατηρήσεις των συντελεστριών Μαίρης Βούλγαρη, Ειρήνης Καράογλου, Ελένης Μολφέτα, Μυρτώς Ναούμ, Μυρτώς Στράμπη και της ίδιας της σκηνοθέτιδας.

Ο επιλεγμένος χώρος, το κτίριο του Σ.Ο.Τ.Α., συνήθως ανδροκρατούμενος και πρακτικός, μεταμορφώνεται για τις ανάγκες της παράστασης σε ένα ζωντανό, θηλυκό σύμπαν. Η φιλοξενία του προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο σημασίας, αναδεικνύοντας την κοινή συνειδητοποίηση ότι όλοι έχουμε πληγεί από τα στερεότυπα.

Η «Αίθουσα Αναμονής» συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ταξίδι ανάμεσα στο «πριν» και το «μετά», σε μια αίθουσα όπου η αναμονή μετατρέπεται σε προσωπική και συναισθηματική εμπειρία, και κάθε θεατής μπορεί να δει τις ηρωίδες να αποκαλύπτονται αληθινά.