Το Star στα άδυτα του Πενταγώνου με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη



Για πρώτη φορά, κατά την πρόσφατη περίοδο, κάμερα μπαίνει στα άδυτα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και δείχνει εικόνες του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, του Διακλαδικού Κέντρου Πληροφοριών, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Εκεί όπου σε πραγματικό χρόνο οι επιτελείς του Πενταγώνου παρακολουθούν οτιδήποτε συμβαίνει στην πατρίδα μας σε στεριά, αέρα και θάλασσα επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Στην καρδιά της επιχειρησιακής δράσης των ενόπλων δυνάμεων ξενάγησε τη Μάρα Ζαχαρέα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Κάτω από το έδαφος σε χώρο προστατευμένο και απόρρητο βρίσκεται το Κέντρο Επιχειρήσεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου. Εκεί σχεδιάζονται, παρακολουθούνται και υλοποιούνται όλες οι ειδικές επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν και υβριδικά χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει η δυνατότητα από το επιτελείο και από τους εκτελεστές που είναι μονάδες ειδικών επιχειρήσεων με τα μέσα τους και ελικόπτερά τους, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο και από τη Συμμαχία και έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιούμε σε πάρα πολύ μικρό χρόνο οτιδήποτε μας ζητηθεί από την Πολιτεία» επισημαίνει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Μια επιχείρηση μπορεί να πάρει ώρες η και μέρες. Η συνεργασία όλων των επιχειρησιακών διοικήσεων είναι απαραίτητη αλλά συχνά κομβικός είναι ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων. Το καλύτερα εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό. Επιχειρούν εντός και εκτός Ελλάδος.

«Το ΝΑΤΟ μας έχει αξιολογήσει θα έλεγα στις καλύτερες ειδικές δυνάμεις ανά τον κόσμο και αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμή. Η ομάδα μας από τις ειδικές δυνάμεις, από τη Ζ’ ΜΑΚ, πήρε την τρίτη θέση στους ελεύθερους σκοπευτές. Η πρώτη ήταν η Νορβηγία και η δεύτερη η Λεττονία» δηλώνει ο Στρατηγός Δ. Χούπης.

Η καρδιά των επιχειρησιακών δράσεων βρίσκεται στον χώρο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων. Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία παρακολουθεί ότι συμβαίνει, κάθε εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο σε όλη την επικράτεια αλλά και τις διεθνείς αποστολές που αναλαμβάνει η χώρα.

«Η σχεδίαση και η ανταπόκριση στη δεδομένη κατάσταση θα πρέπει να έχει μια διαμόρφωση διαφορετική. Και αυτό συμβαίνει εδώ με βάση τις δυνατές λύσεις που μπορούμε να έχουμε στον αέρα, στη θάλασσα, στη στεριά» τονίζει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ανάμεσα σε αυτές «η επιχείρηση που έγινε στο Σουδάν, η επιχείρηση απεγκλωβισμού από το Ισραήλ ή επιχειρήσεις άλλες στις οποίες ουσιαστικά είχε το ΓΕΕΘΑ την κύρια ευθύνη», όπως απάντησε στη σχετική ερώτηση της Μ. Ζαχαρέα.



Όπως εξηγεί ο Στρατηγός, στις μέρες μας εκτός από την τεχνολογία και τον ανθρώπινο παράγοντα, σημαντικό ρόλο παίζει η πληροφορία. Οι πληροφορίες έρχονται με πάρα πολλούς τρόπους: Από δορυφορικές εικόνες, από Ακολούθους Άμυνας, ακόμη και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ συχνά απαιτείται συνεργασία με την ΕΥΠ και την Κρατική Ασφάλεια. Οι πληροφορίες φτάνουν στο Διακλαδικό Κέντρο Πληροφοριών, στα υπόγεια του Πενταγώνου.

«Το βασικότερο είναι η πληροφορία αυτή να αξιολογείται σωστά από τον ανθρώπινο παράγοντα προκειμένου να οδηγήσει στη σωστή απόφαση. Γιατί ειδάλλως μπορεί να οδηγήσει ολόκληρο τον μηχανισμό της πληροφορίας σε μια θα έλεγα ψευδή κατάσταση, η οποία πολλές φορές οδηγεί σε λάθος αποτελέσματα με εθνικές συνέπειες» επισημαίνει ο Στρατηγός Δ. Χούπης.

Η Ελλάδα συνεργάζεται με χώρες της Συμμαχίας αλλά και άλλες που έχει συνάψει συμφωνίες και έχει πετύχει σχέσεις εμπιστοσύνης.

«Η Γαλλία, ΗΠΑ, το Ισραήλ είναι χώρες όπου η διακίνηση πληροφοριών είναι πάρα πολύ υψηλά σε στρατηγικό επίπεδο. Αλλά σε πάρα πολλές χώρες έχουμε διαβαθμισμένες όπως με αραβικές χώρες όπως με την Αίγυπτο όπως με χώρες οι οποίες ουσιαστικά βρίσκονται στα Βαλκάνια» δηλώνει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Όπως ανέφερε η Μ. Ζαχαρέα, «σ’ έναν απρόβλεπτο κόσμο με διαρκείς γεωπολιτικές αναταράξεις, κάθε λεπτό μετράει. Και αυτό το συνειδητοποιήσαμε απόλυτα βλέποντας έστω και για λίγες ώρες την αθέατη πλευρά του ελληνικού Πενταγώνου».

