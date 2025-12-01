Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία, με τα μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή να παραμένουν ενεργά, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παραχώρησε συνέντευξη στο Star και τη Μάρα Ζαχαρέα και απάντησε για όλα: το νέο δόγμα, τις τεχνολογικές ανατροπές και τα διδάγματα από τις πρόσφατες συγκρούσεις στη «γειτονιά» μας.

Τεχνολογία και ανθρώπινος παράγοντας: Το δίδυμο που θα κρίνει τις συγκρούσεις του μέλλοντος

Ο Στρατηγός Δ. Χούπης υποδέχθηκε τη Μ. Ζαχαρέα στο γραφείο του, στο ανακαινισμένο κτίιριο του Υπουργείου Άμυνας. Όπως εξηγεί, οι πόλεμοι των τελευταίων ετών —και ειδικά ο πόλεμος στην Ουκρανία— ανέδειξαν δύο κρίσιμα στοιχεία:

«Τα drones και τα αντι- drones αποτελούν πλέον κομβικό στοιχείο. Η συμβολή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας είναι καταλυτική», σημείωσε.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δ. Χούπης στη συνέντευξη στο Star και τη Μ. Ζαχαρέα

Τεχνολογία – Πληροφορία – Ταχύτητα

Τα διδάγματα που πήραν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις από τις συγκρούσεις στο Ισραήλ και αλλού είναι πολλά, τονίζει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Στο επίκεντρο:

-Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

-Η ανάγκη για αστραπιαία ροή πληροφορίας.

-Η γρήγορη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

«Η πληροφορία ταξιδεύει πια πολύ γρήγορα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Η απόφαση από τους επιχειρησιακούς διοικητές πρέπει να είναι άμεση» επισημαίνει.

Οι πόλεμοι αλλάζουν: Απόλυτη ακρίβεια σε στρατηγικό βάθος

Στην ερώτηση αν οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν, ο Στρατηγός είναι ξεκάθαρος:

«Η δυνατότητα πλήγματος σε στρατηγικό βάθος με μεγάλη ακρίβεια —είτε σε υποδομές, είτε σε στρατιωτικούς στόχους— επιβάλλει να μπορούμε να πραγματοποιούμε προληπτικά χτυπήματα στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίσουμε την αποτροπή μέσω ισχύος».

Για την Τουρκία: Επιδίωξη η ειρήνη – Προετοιμασία για κάθε εξέλιξη

Ο στρατηγός Χούπης τονίζει σχετικά με την Τουρκία πως η Ελλάδα επιδιώκει την ειρήνη «με όλους τους τρόπους». Ωστόσο, η χώρα οφείλει να είναι έτοιμη:

«Τη μία και μοναδική στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο από νικηφόρο. Γι’ αυτό και προετοιμαζόμαστε και για την πιο αρνητική εξέλιξη. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς ισχύ».

