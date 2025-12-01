Φάρμα: Η κόντρα του Ανδρέα με τη Ζωή και ο πρώτος μονομάχος

«Δεν απογοητεύομαι, ίσα-ίσα που χαίρομαι»

Πρώτη Δημοσίευση: 01.12.25, 21:26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντοχή, δύναμη και -το βασικότερο- στρατηγική, ήταν τα στοιχεία που θα έκριναν τον σημερινό νικητή της ατομικής ασυλίας.   

Οι παίκτες έπρεπε, αρχικά, να φτιάξουν το παζλ με το λογότυπο της Φάρμας και στη συνέχεια να γεμίσουν με καλαμπόκι την τραμπάλα του παίκτη που ήθελαν να βρεθεί στον Αχυρώνα. Η τραμπάλα που θα έπεφτε πρώτη θα έδινε αυτόματα το όνομα του πρώτου μονομάχου.

Φάρμα: Το παζλ δυσκόλεψε τους παίκτες

Φάρμα: Το παζλ δυσκόλεψε τους παίκτες

Σε αυτή τη δοκιμασία οι μάσκες έπεσαν, αφού φάνηκαν ξεκάθαρα οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες. Δημήτρης, Γιώργος και Κωνσταντίνα, συνεργάστηκαν για να βγάλουν στον «τάκο» τον Βάγγο. Ο Βάγγος, όμως, συμπλήρωσε πρώτος το παζλ, εξασφαλίζοντας το τεράστιο πλεονέκτημα να ξεκινήσει πρώτος απ' όλους να γεμίζει τον κουβά του Δημήτρη. 

Η σημερινή αναμέτρηση ανέδειξε και μια νέα κόντρα, η οποία δεν είχε εκδηλωθεί ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο έντονη μέχρι τώρα. Αναφερόμαστε στο beef του Ανδρέα με τη Ζωή

«Δε με νοιάζει αν οι πιθανότητες είναι λίγες, επειδή ρίχνω μόνο εγώ στον κουβά του Ανδρέα. Με νοιάζει ότι θέλω να ρίξω τον Ανδρέα, ότι θέλω επιτέλους να βγει μονομάχος και να πάει στον Αχυρώνα και να φύγει από εδώ μέσα από μια κοπέλα. Εμένα», δήλωσε η Ζωή. 

Ενώ ο Ανδρέας αποκάλυψε: «Αν και είχαμε πει με τον Λευτέρη να πάμε στον Δημήτρη και στον Γιώργο. Εγώ πήγα στη Ζωή, γιατί έμαθα ότι είχαν συνεννοηθεί να χτυπήσουν εμένα. Το άκουσα που του έλεγα». 

Φάρμα: Ο Δημήτρης είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον Αχυρώνα

Φάρμα: Ο Δημήτρης είναι ο πρώτος μονομάχος που πάει στον Αχυρώνα

Οι δυο τους προσπάθησαν να αλληλοεξοντωθούν, ωστόσο η τραμπάλα του Δημήτρη ακούμπησε πρώτη στο έδαφος, με τον Λευτέρη να ολοκληρώνει το έργο που είχε ξεκινήσει ο Βάγγος.

Μιλώντας στις κάμερες ο πρώτος μονομάχος, Δημήτρης, δήλωσε: «Εντάξει, μια χαρά, δεν απογοητεύομαι, ίσα - ίσα που χαίρομαι. Το μόνο που με αγχώνει όταν βλέπω την τραμπάλα μου να πέφτει, είναι να μη χάσει ο Γιώργος την ασυλία ή να μην πάρει ο Λευτέρης την ασυλία. Αυτό φοβάμαι». 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

