Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη

Τι λέει η 31χρονη που κατήγγειλε τον πατέρα της για αιμομιξία / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Συγκλονίζει η 31χρονη γυναίκα από τη Ρόδο που κατήγγειλε τον πατέρα της για αιμομιξία ενώ ήταν 16 ετών και αποδείχθηκε με εξέταση DNA ότι ένα από τα παιδιά της είναι δικό του.

O 55χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κατηγορούμενος για την επί 12 χρόνια κακοποίηση της κόρης του, από την ηλικία των 16 ετών. Σύμφωνα με τις αρχές, τα αποτελέσματα του DNA που απέδειξαν ότι το τρίχρονο παιδί της είναι του πατέρα της συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση.

Ο πατέρας αρνήθηκε τις σοβαρές κατηγορίες που του αποδόθηκαν, ωστόσο στη συνέχεια υποστήριξε ότι υπήρξε συναινετική επαφή με την ανήλικη κόρη του μόνο για έναν μήνα, ισχυρισμός που όπως ήταν φυσικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Ρόδος: «Φοβόμουν να μιλήσω, ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος»

Η 31χρονη γυναίκα, μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και την Ευγενία Πουλοπούλου, περιέγραψε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του πατέρα της

«Τα πράγματα είναι όπως τα ξέρετε και έχουν γραφτεί. Έπρεπε να τον καταγγείλλω και πολύ το άργησα. Φοβόμουν γιατί ήταν επικίνδυνος και επιθετικός. Κάποια στιγμή, όμως, έπρεπε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Πολλές φορές ήταν επικίνδυνος, απειλούσε με μαχαίρια. Κανείς δεν ήξερε τίποτα, τώρα μαθεύτηκε. Μόνη μου τα περνούσα, δεν είχα καμία στήριξη. Δεν άντεχα άλλο, γι΄αυτό το κατήγγειλα», είπε η 31χρονη καταγγέλλουσα.

Κλείνοντας, προέτρεψε όποια γυναίκα βρίσκεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση να ζητά άμεσα βοήθεια και να μη φοβάται να μιλήσει, τονίζοντας πως η σιωπή επιβαρύνει την ψυχολογία και παρατείνει την ταλαιπωρία.

Η γυναίκα δηλώνει πως πλέον αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια και προσπαθεί να αφήσει πίσω της όσα τη σημάδεψαν, με στόχο μια ζωή πιο ήρεμη και ισορροπημένη.

«Ονειρεύομαι μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, χωρίς άγχος και φασαρίες. Δεν έχω πια εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Από την οικογένειά μου δεν υπάρχει στήριξη», κατέληξε.

