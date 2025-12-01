Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Δείτε την κόρη του Βρετανού ποπ σταρ

Πηγή: Βίντεο Associated Press
Δείτε βίντεο του Robbie Williams και της κόρης του Teddy από την πρεμιέρα
Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς ποπ σταρ των τελευταίων δεκαετιών. Μέλος του boy band Take That αρχικά, ακολούθησε μια επιτυχημένη σόλο πορεία, τα έβαλε με τους δαίμονές του και συνεχίζει ακάθεκτος να εντυπωσιάζει στη σκηνή. Ωστόσο, ο Robbie Williams δεν είναι πλέον ο μοναδικός σταρ στην οικογένεια. 

Robbie Williams: Η ανάρτηση μετά τη μεγάλη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο

Ο 51χρονος βρετανός καλλιτέχνης, μαζί με τη σύζυγό του Ayda Flint βρέθηκαν στο κόκκινο χαλί για να στηρίξουν τη 13χρονη κόρη τους, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Και φυσικά ο Robbie Williams μίλησε με υπερηφάνεια για την Teddy, που συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη ταινία Tinsel Town κι έκανε πρεμιέρα στο Λονδίνο πριν από λίγα 24ωρα. 

Τα «μάζεψε» ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι «κλέφτες» Έλληνες έγιναν... γενναιόδωροι

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο περήφανος πατέρας είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν αυτό που βλέπω σε αυτήν κάθε μέρα, δηλαδή πόσο ευγενική και πόσο συμπονετική και γεμάτη κατανόηση είναι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν». 

Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

Η Teddy Williams συμμετέχει στην ταινία Tinsel Town του Chris Foggin. Στην ταινία η Teddy Williams συμπρωταγωνιστεί με τη Rebel Wilson, τον Kiefer Sutherland και τον Lucien Laviscount. Σύμφωνα με τη σύνοψη, η ιστορία παρακολουθεί έναν «ξεπεσμένο σταρ ταινιών δράσης του Χόλιγουντ» ο οποίος συμμετέχει σε μια ιδιόμορφη χριστουγεννιάτικη παντομίμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει αναπάντεχη έμπνευση με τη βοήθεια της αυστηρής δασκάλας χορού της παράστασης.

ROBBIE WILLIAMS
 |
ΡΟΜΠΙ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
 |
TEDDY WILLIAMS
