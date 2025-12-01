Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο/ βίντεο Super Κατερίνα

Εξιτήριο πήρε από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για αρκετές μέρες η Μαρίνα Σάττι. Όπως είπε, τώρα είναι καλά, αλλά χρειάστηκε να αναβληθεί η περιοδεία της στην Αμερική.

«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ που ήρθατε κιόλας. Βασικά καλά είμαι, γι΄αυτό και φεύγω τώρα. Ήμουν εδώ κάποιες αρκετές μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ, σε όλους, οι οποίοι έκαναν πραγματικά τρομερή δουλειά, το λέω και συγκινούμαι. Επιστήμονες που συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους… όλοι και οι νοσηλευτές», είπε στις δημοσιογράφους που την περίμεναν στην έξοδο.

«Σήμερα υποτίθεται ότι θα φεύγαμε για την Αμερική γιατί είχαμε την περιοδεία, δε θα γίνει, αναβλήθηκε», πρόσθεσε στην εκπομπή Super Κατερίνα και αποκάλυψε πως την επισκέπτονταν οι φίλοι της, δεχόταν πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και πως της έχει λείψει αυτές τις μέρες που ήταν στο νοσοκομείο, ο γάτος της.

Mαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρίας

H δισκογραφική της εταιρία προχώρησε σε ανακοίνωση για την περιπέτεια υγείας της Μαρίνας Σάττι και τις νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν για τις συναυλίες της.

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Η είδηση ότι η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε κάποια περιπέτεια υγείας και νοσηλευόταν έγινε γνωστή, με αφορμή τα Madwalk, στα οποία η εμφάνισή της ακυρώθηκε.

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο

Λίγο αργότερα, η Σάττι με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε την ακύρωση της περιοδείας της και στην Αμερική.

