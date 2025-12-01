Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς», είπε συγκινημένη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.12.25 , 16:36 Νιssan:Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν χειμερινός έλεγχος
01.12.25 , 16:33 Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
01.12.25 , 15:54 Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
01.12.25 , 15:43 Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
01.12.25 , 15:41 Robbie Williams: Η 13χρονη κόρη του έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
01.12.25 , 15:39 Παρτιζάν: Ποιος θα αναλάβει καθήκοντα μετά τον Ομπράντοβιτς
01.12.25 , 15:32 Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
01.12.25 , 15:13 Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
01.12.25 , 15:11 Κιβωτός: Aνατροπή Με Την Αλλαγή Κατάθεσης Μάρτυρα
01.12.25 , 14:59 Πεντανόστιμο λεμονάτο μοσχαράκι με τηγανητές πατάτες
01.12.25 , 14:41 Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους δικαιούχους
01.12.25 , 14:36 «Ψάρωσε» ο στιλίστας Ηλίας Μιχαλόλιας τους αγοραστές του Cash or Trash!
01.12.25 , 14:32 Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
01.12.25 , 14:27 Σαλαμίνα: Υπήρχε συνεργός στη δολοφονία της 75χρονης;
01.12.25 , 14:23 Ιπποκράτειος Πολιτεία: Παράνομο Κέντρο Αποτοξίνωσης Ναρκωτικών
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Αιμομιξία Ρόδος: «Ο πατέρας μου είναι επικίνδυνος», λέει η 31χρονη κόρη
Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο
Διαμαντής Καραναστάσης: H πρώην σύζυγός του και ο γιος τους στο θέατρο
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα ανάρτηση με τον Πάνο Κουτσουμπή για «καλό μήνα»
Έλληνες χόρεψαν χασάπικο μπροστά στην Αγιά Σοφιά - Αντιδράσεις από Τουρκία
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρίνα Σάττι: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξιτήριο πήρε από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για αρκετές μέρες η Μαρίνα Σάττι. Όπως είπε, τώρα είναι καλά, αλλά χρειάστηκε να αναβληθεί η περιοδεία της στην Αμερική.

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτηση για την ακύρωση της εμφάνισής της στο MadWalk

«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ που ήρθατε κιόλας. Βασικά καλά είμαι, γι΄αυτό και φεύγω τώρα. Ήμουν εδώ κάποιες αρκετές μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ, σε όλους, οι οποίοι έκαναν πραγματικά τρομερή δουλειά, το λέω και συγκινούμαι. Επιστήμονες που συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους… όλοι και οι νοσηλευτές», είπε στις δημοσιογράφους που την περίμεναν στην έξοδο.

Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

«Σήμερα υποτίθεται ότι θα φεύγαμε για την Αμερική γιατί είχαμε την περιοδεία, δε θα γίνει, αναβλήθηκε», πρόσθεσε στην εκπομπή Super Κατερίνα και αποκάλυψε πως την επισκέπτονταν οι φίλοι της, δεχόταν πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και πως της έχει λείψει αυτές τις μέρες που ήταν στο νοσοκομείο, ο γάτος της. 

Mαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρίας

H δισκογραφική της εταιρία προχώρησε σε ανακοίνωση για την περιπέτεια υγείας της Μαρίνας Σάττι και τις νέες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν για τις συναυλίες της. 

Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

«Η Μαρίνα Σάττι ολοκλήρωσε σήμερα τη σύντομη νοσηλεία της στη Γενική Κλινική του Ιασώ, από όπου και έλαβε εξιτήριο. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την άμεση ανταπόκριση και την άριστη φροντίδα που της παρείχαν κατά τη διάρκεια της παραμονής της. Σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, η Μαρίνα θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε πρόγραμμα ξεκούρασης. Η ομάδα της βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με τους διοργανωτές και πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας. Προτεραιότητά μας είναι η πλήρης και ασφαλής επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες. Ευχαριστούμε θερμά το κοινό, τους συνεργάτες και τα μέσα ενημέρωσης για τη διακριτικότητα, την κατανόηση και τη στήριξή τους».

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025

Η είδηση ότι η τραγουδίστρια αντιμετώπιζε κάποια περιπέτεια υγείας και νοσηλευόταν έγινε γνωστή, με αφορμή τα Madwalk, στα οποία η εμφάνισή της ακυρώθηκε. 

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο

Μαρίνα Σάττι: Η ανάρτησή της μέσα από το νοσοκομείο

Λίγο αργότερα, η Σάττι με ανάρτηση στα social media ανακοίνωσε την ακύρωση της περιοδείας της και στην Αμερική.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
 |
ΕΞΙΤΗΡΙΟ
 |
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top