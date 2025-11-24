Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025

«Η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι στο Madwalk»

Μαρίνα Σάττι: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια - Δε θα εμφανιστεί στo Madwalk 2025/ εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μαρίνα Σάττι και συνεπώς, δε θα εμφανιστεί στο Madwalk 2025, την ερχόμενη Τετάρτη 26/11.

Συναυλία Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Συναυλία Μαρίνας Σάττι στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σάττι: Αποθέωση από 16.000 θεατές στη συναυλία της στην Πλατεία Νερού

Η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, που την έκανε να απέχει και από τις πρόβες της, όπως αποκάλυψε ο Άρης Καβατζίκης στην εκπομπή Buongiorno.

«Επειδή είχαμε μια πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει με τη Μαρίνα και τις πρόβες της, γιατί ήταν να συμμετάσχει μεθαύριο Τετάρτη στο Madwalk, επικοινωνήσαμε με το Mad, μας το επιβεβαίωσαν. Υπάρχει ένα θέμα υγείας. Η Μαρίνα νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό, να είναι κάτι παροδικό και σύντομα να είναι ξανά έξω. Δυστυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν της επιτρέπει να είναι στο Madwalk», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος. 

Μαρίνα Σάττι: Η ανακοίνωση της δισκογραφικής εταιρίας για την περιπέτεια υγείας της

H ΜΙΝΟΣ ΕΜΙ προχώρησε σε μια ανακοίνωση για την ακύρωση της εμφάνισης της τραγουδίστριας στο Madwalk και το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. 

«Η Μαρίνα Σάττι, λόγω προσωπικού θέματος υγείας, δυστυχώς δε θα μπορέσει να παραβρεθεί, ούτε να συμμετάσχει στο φετινό MadWalk, όπως είχε προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η ίδια, καθώς και η ομάδα της, λυπούνται που δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση της και απευθύνουν θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξή τους.

Ευχόμαστε στη Μαρίνα Σάττι ταχεία ανάρρωση και άμεση επιστροφή της στις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες»

