Πύραυλος Ορέσνικ: Πλήγμα της Ρωσίας στην «αυλή» του ΝΑΤΟ

Στην πόλη Λβιβ και κοντά στα σύνορα Ουκρανίας - Πολωνίας

09.01.26 , 21:28 Πύραυλος Ορέσνικ: Πλήγμα της Ρωσίας στην «αυλή» του ΝΑΤΟ
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Τσαμούρη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ισχυρό πυραυλικό πλήγμα στην ουκρανική πόλη Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα, σε μια επίθεση που χαρακτηρίζεται από τη Ρωσία ως απάντηση στην απόπειρα των Ουκρανών να πλήξουν κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Λαβρόφ: Η Ουκρανία επιτέθηκε με 91 drones στο σπίτι του Πούτιν!

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, σύμφωνα με ρωσικές και ουκρανικές πηγές, χρησιμοποιήθηκε ο υπερηχητικός πύραυλος «Ορέσνικ», ένα από τα πλέον ισχυρά όπλα στο ρωσικό οπλοστάσιο. Βίντεο από την επίθεση δείχνουν τη νύχτα να μετατρέπεται σε μέρα στη χιονισμένη πόλη, την ώρα που ο πύραυλος πλήττει τον στόχο του.

Η επίθεση της Ρωσίας με τον πανίσχυρο πύραυλο Ορέσνικ

Η επίθεση της Ρωσίας με τον πανίσχυρο πύραυλο Ορέσνικ  

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο πύραυλος κινήθηκε με ταχύτητα που πλησίαζε τα 13.000 χιλιόμετρα την ώρα! Όπως σημειώνουν στρατιωτικές πηγές, πρόκειται για υπερηχητικό πύραυλο αέρος–εδάφους, ο οποίος είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί από τα δυτικά αντιαεροπορικά συστήματα.

Αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο: Τι διαμήνυσαν Ρωσία και Κίνα

Στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου, στο πλαίσιο ευρύτερου κύματος ρωσικών πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές της δυτικής Ουκρανίας. Συνολικά, 242 ρωσικά drones και 36 πύραυλοι έπληξαν 19 ενεργειακές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος» για εκλογές σε 60 με 90 ημέρες

Η Λβιβ βρίσκεται ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα άμεση αντίδραση.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα εξαπέλυσε και μπαράζ αεροπορικών επιδρομών στο Κίεβο, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετά κτίρια να υποστούν σοβαρές ζημιές
 

