Αντιδράσεις για τη σύλληψη Μαδούρο: Τι διαμήνυσαν Ρωσία και Κίνα

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα προκαλούν παγκόσμιο σοκ, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δραματική κλιμάκωση και τις επιπτώσεις της στη Λατινική Αμερική, αλλά και στη διεθνή σταθερότητα.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, πριν από λίγο η Ρωσία ζήτησε από τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και τη γυναίκα του, ενώ η Κίνα με ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν το διεθνές δίκαιο. Η Ευρώπη παρακολουθεί «παγωμένη», το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση Τραμπ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανησυχεί.

Εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του CNN, η Γερουσία δεν είχε ενημερωθεί για την επίθεση στη Βενεζουέλα.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας» δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

Τραμπ: Θα συνεχίσουμε να διοικούμε τη χώρα μέχρι την ομαλή μετάβαση της εξουσίας



O Ντόναλτν Τραμπ πάντως ήταν κατηγορηματικός. «Θα συνεχίσουμε να διοικούμε τη χώρα, μέχρι την ομαλή μετάβαση της εξουσίας» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η δήλωση του Τραμπ για τη συνέχιση της διοίκησης της χώρας από τις ΗΠΑ