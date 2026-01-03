Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: O Tραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη Μαδούρο

Συνελήφθη ο Ν. Μαδούρο με τη σύζυγό του και μεταφέρθηκαν εκτός Βενεζουέλας, σύμφωνα με τον Ντ. Τραμπ / Βίντεο Mega

Λίγες ώρες μετά τις επιθέσεις στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ και ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πραγματοποιήσει επιτυχώς εκτεταμένη επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, έχει συλληφθεί και μεταφερθεί εκτός της χώρας. Αυτή η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στις 11 π.μ., στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social o Ντόναλντ Τραμπ.

ABD Hava Kuvvetleri ABD ordusuna ait CH-47 Chinook helikopterleri saldırıların gerçekleştiği Caracas Karakas'ta bölge üzerinde uçuş gerçekleştiriyor



Gustavo Pedro BM Çağrı Yapıyor#caracas #venezuela #maduro pic.twitter.com/gYjDjurpeU — 𝐂𝐚𝐜𝐚 𝐁𝐞𝐲 (@1Cacabeyy_cb) January 3, 2026

«Απαιτούμε από τις ΗΠΑ απόδειξη ζωής του Μαδούρο και της συζύγου του»

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο ούτε η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, δήλωσε σήμερα το πρωί η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

«Απαιτούμε άμεση απόδειξη ζωής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης μαχήτριας Σίλια Φλόρες», είπε η Ροντρίγκες.

Το χρονικό της επίθεσης στη Βενεζουέλα και οι απειλές Τραμπ σε Μαδούρο

Οι ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας και την περιφέρειά του οδήγησαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να κηρύξει σήμερα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει σε «επιστράτευση» μετά «τη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ' αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».

ABD ,

Suçu günahı olmayan VENEZUELA'nın ,

yer altı kaynaklarına çökmek için Venezuela’nın başkenti Karakas'a saldırıyor.



Emperyalizme direnenlerin yardımcısı olsun Mevla!#Venezuela

Nicolás Maduro Cumartesi pic.twitter.com/hJou6HAnl1 — Yaşar ÖSÜN🇹🇷 (@yasarosun04) January 3, 2026

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πρόεδρο Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν λίγο πρίν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και στα περίχωρα της πρωτεύουσας και συνεχίσθηκαν μέχρι τις 03:15 (09:15 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta meydana gelen patlamalara dair videolar ortaya çıktı:



ABD Başkanı Donald Trump, #Venezuela 'daki bir uyuşturucu tesisini hedef aldıklarını duyurmuştu.



ABD, "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında denizdeki teknelere ve Venezuela topraklarındaki… pic.twitter.com/B9B1MmJp5e — Hakan Uludağ (@hakanuludaggzt) January 3, 2026

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.