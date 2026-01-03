Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας με εντολή Τραμπ

Ο Μαδούρο κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επιστράτευση

Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας / Bίντεο Open
Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Καράκας, όταν ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα (08:00 ώρα Ελλάδας). Οι επιθέσεις έγιναν με εντολή Τραμπ, ενώ ο Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και «επιστράτευση» .      

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν μέσα στη νύχτα το Καράκας και την περιφέρειά του, κάνοντας τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να κηρύξει σήμεα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει σε «επιστράτευση» μετά «τη στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Καράκας κατήγγειλε μια «πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, έπειτα απ' αυτές τις εκρήξεις που διήρκεσαν περισσότερο από μία ώρα και τις οποίες ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουσάβο Πέτρο απέδωσε, καταδικάζοντάς τις, σε μια επίθεση «με πυραύλους».

 

Τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS News και Fox News επικαλέσθηκαν ανώνυμους αξιωματούχους της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι έκαναν λόγο για εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων, μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώθηκε αμέσως από την αμερικανική κυβέρνηση.

Το χρονικό της έντασης μεταξύ Βενεζουέλας - ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το πρόεδρο Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής ενός εκτεταμένου δικτύου λαθρεμπορίου ναρκωτικών, κάτι που ο ενδιαφερόμενος διαψεύδει κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις ακούσθηκαν λίγο πρίν από τις 02:00 το πρωί (08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας και στα περίχωρα της πρωτεύουσας και συνεχίσθηκαν μέχρι τις 03:15 (09:15 ώρα Ελλάδας), διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

 

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (...) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (...) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης. 

«Μια τέτοια επίθεση απειλεί τη διεθνή ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια (...) και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», διαβεβαιώνει το Καράκας.

«Ο στόχος αυτής της επίθεσης δεν είναι άλλος παρά η αρπαγή των στρατηγικών πόρων της Βενεζουέλας και ιδιαίτερα του πετρελαίου της και των ορυκτών της, καθώς επιχειρεί να συντρίψει δια της ισχύος την πολιτική ανεξάρτησία του Έθνους», συνεχίζει η ανακοίνωση. 

Η κυβέρνηση «καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης και να απορρίψουν αυτή την ιμπεριαλιστική επίθεση», σύμφωνα με το κείμενο.

Οι εκρήξεις αυτές σημειώνονται ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει χερσαία πλήγματα εναντίον της Βενεζουέλας και δήλωσε πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες», αφού ανέπτυξε ένα πολεμικό στολίσκο στην Καραϊβική.

Εκρήξεις ακούσθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Καράκας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια κάτοικος της Γκουάιρα, ζητώντας να μην κατονομασθεί.

Άλλοι κάτοικοι είπαν ότι άκουσαν εκρήξεις στο Ιγκερότε, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων ανατολικά του Καράκας.

Σε πολλές συνοικίες, οι κάτοικοι έτρεξαν στα παράθυρα και τις αυλές προσπαθώντας να καταλάβουν τι συμβαίνει.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε ορισμένους τομείς της πόλης, σύμφωνα με κατοίκους.

«Από εδώ ακούμε εκρήξεις κοντά στο Φουέρτε Τιούνα, εγώ μένω στη γειτονική συνοικία Βάγιε. Αυτή τη στιγμή ακούμε κάτι που μοιάζει με πολυβόλο, σαν άμυνα εναντίον των βομβαρδιστικών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 29χρονος Εμανουέλ Παραμπάβις, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για βομβαρδιστικά. «Ακούμε πολλές εκρήξεις και πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

«Κομόμουν όταν η φίλη μου με ξύπνησε και λένε πως βομβαρδίζουν. Δεν βλέπω τις εκρήξεις, όμως ακούω τα αεροπλάνα», είπε ο Φράνσις Πένια, επίσης 29 ετών. 

«Αρχίζουμε να ετοιμαζόμαστε στο σπίτι, μια τσάντα με τα πιο σημαντικά: διαβατήριο, κάρτες, μετρητά, κερί, ρούχα για να αλλάξουμε, κονσέρβες. Φορτίζουμε ό,τι μπορεί να φορτιστεί και έχουμε ντυθεί για κάθε ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
