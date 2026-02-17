Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο ηθοποιός - Συγκλονίζει το μήνυμά του

Συγκλόνισε με την προσωπική του εξομολόγηση ο γνωστός ηθοποιός Νίκος Μέλλος μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram, όπου αποκάλυψε τη μάχη του με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του το 2021 στη δημοφιλή σειρά του MEGA, «Η Γη της Ελιάς», μίλησε ανοιχτά για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε και, πλέον την ξεπέρασε.

Ο Νίκος Μέλλος ανήρτησε μία φωτογραφία με τους φίλους του μέσα από το νοσοκομείο και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αυτή ήταν η αντίδραση όλων μας στο καλοκαιρινό ζώδιο που είπε να με επισκεφτεί στα μέσα του Γενάρη. Από αυτή τη φωτογραφία λείπουν πολλοί άνθρωποι που ήταν εκεί για εμένα με όλους τους τρόπους που θα μπορούσα να φανταστώ και χάρη σε όλους αυτούς μπόρεσα να ξεπεράσω τόσο εύκολα τη μεγαλύτερη περιπέτεια που είχα μέχρι στιγμής. Είχα χάσει τη γιαγιά μου από καρκίνο και πάντα στο μυαλό μου φάνταζε ως το απόλυτο κακό (και όχι άδικα), αλλά για κάποιο λόγο δεν πίστευα ποτέ ότι θα συνέβαινε σε εμένα και πόσο μάλλον σε τέτοια ηλικία».

«Παρόλα αυτά άκουσα, ένιωσα και είδα τη λέξη “αγαπώ” τόσες φορές και με τόσους διαφορετικούς τρόπους που πραγματικά πήρα όλη τη δύναμη που χρειαζόμουν για να σταθώ στα πόδια μου και να το αντιμετωπίσω. Και εκεί ήθελα εξαρχής να καταλήξω, στο ότι η ζωή μου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά ότι η δύναμη έρχεται από το μαζί και τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου» συμπλήρωσε και κατέληξε, συγκλονίζοντας:

«Ο πραγματικός πλούτος στα μάτια μου πλέον έτσι μετριέται, σε όλους αυτούς που μου είπαν “είμαι εδώ” ό,τι ώρα και όποτε με χρειαστείς και το εννοούσαν. Σε όλους αυτούς που μου είπαν ότι όλα θα πάνε καλά και με είχαν στο μυαλό τους και ευχόντουσαν τα καλύτερα για εμένα. Έχω πραγματική πίστη στους ανθρώπους και στην καλοσύνη τους, διότι αυτοί οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει εγώ και έχω στη ζωή μου είναι θεοί!! #free».

Ο Νίκος Μέλλος γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Φοίτησε στο Αρσάκειο Σχολείο του Ψυχικού και, παρόλο που σε νεαρή ηλικία υπήρξε επιτυχημένος αθλητής του πόλο, αποφάσισε να αφοσιωθεί στην υποκριτική, γι’ αυτό και σπούδασε στην δραματική σχολή “Βεάκη”. Έχει δύο αδέρφια, την Ξανθή Μέλλου και τον Άρη Μέλλο.

Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις F*cking Men (2018) και AFTERPLAY (2020). Τη σεζόν 202-2021 ο Νίκος Μέλλος είχε επίσης εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά του ANT1 “Ήλιος”, ενώ πρωταγωνίστησε σε αυτοτελές επεισόδιο της σειράς του Alpha “Νεοκλασικά: Μιας πεντάρας νιάτα”, στη «Γη της Ελιάς», και φέτος παίζει στην τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, «Ηλέκτρα».