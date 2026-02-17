AION V: Πού μπορείτε να το δείτε από κοντά

Η ηλεκτροκίνηση AION συναντά τον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής

17.02.26 , 09:53 AION V: Πού μπορείτε να το δείτε από κοντά
AION V: Που μπορείτε να το δείτε από κοντά
Η AION φέρνει το νέο AION V στο επίκεντρο της αστικής εμπειρίας, μέσα από ένα ειδικό product placement σε εμπορικό κέντρο, έναν από τους πιο εμβληματικούς και υψηλής επισκεψιμότητας εμπορικούς προορισμούς της Αθήνας.Μέχρι τις 19 Απριλίου 2026, οι επισκέπτες του Golden Hall έχουν τη δυνατότητα να το γνωρίσουν από κοντά το AION V σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο προβολής, πολύ κοντά στο σημείο του καταστήματος Public, στην κεντρική είσοδο του εμπορικού κέντρου. Πρόκειται για ένα ανοιχτό, ευρύχωρο setup, σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει την άμεση οπτική και φυσική επαφή με το όχημα, ενισχύοντας την αίσθηση προσβασιμότητας και διαφάνειας που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία της μάρκας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ενέργειας, στον χώρο θα βρίσκονται στελέχη της AION, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες για το brand και το μοντέλο AION V, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν τους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν σε βάθος το όχημα και τις δυνατότητές του.Η παρουσία των στελεχών της AION πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 14:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 19:00

Μετά την επίσκεψη στο Golden Hall, όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στον κόσμο της AION μπορούν να επισκεφθούν το showroom της μάρκας σε πολύ κοντινή απόσταση από το εμπορικό κέντρο στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι. Εκεί, δίνεται η δυνατότητα για πιο λεπτομερή εξερεύνηση των μοντέλων της AION στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της μάρκας, αλλά και να λάβουν αναλυτική, εξατομικευμένη ενημέρωση καθώς και να φιλοξενηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα της μάρκας.

Διαβάστε περισσότερα:
AIOΝ
AIOΝ V
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
