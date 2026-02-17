TOYOTA GAZOO Racing-WRT: Τερματισμός 1-2-3-4 στο Ράλι Σουηδίας 

Η ομάδα TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team εξασφάλισε τις θέσεις στο βάθρο για δεύτερη φορά σε ισάριθμους γύρους του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι FIA 2026, με τον Elfyn Evans να κατακτά άλλη μια νίκη στα χιόνια του Ράλι Σουηδίας, ηγούμενος ενός εμφατικού 1-2-3-4 στον τερματισμό.

Μετά το 1-2-3 στο Ράλι Μόντε Κάρλο του περασμένου μήνα, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής κατακτά όλες τις θέσεις του βάθρου σε συνεχόμενους γύρους του WRC από τότε που το έκανε η Citroën το 2010. Το κατόρθωμα αυτό είχε επιτευχθεί τελευταία φορά στους δύο πρώτους αγώνες μιας σεζόν, όταν η Audi το έκανε στο Μόντε Κάρλο και τη Σουηδία το 1984.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που ο Evans και ο συνοδηγός του Scott Martin κερδίζουν το μοναδικό καθαρά χειμερινό ράλι του WRC και η τρίτη τους νίκη στην Σουηδία συνολικά. Αυτό καθιστά τον Ουαλό Evans έναν από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς της διοργάνωσης εκτός των σκανδιναβικών χωρών, καθώς ισοφαρίζει τον αριθμό των νικών που πέτυχε ο teammate του Sébastien Ogier, ενώ επίσης ισοφαρίζει και τους Kenneth Eriksson και Tommi Mäkinen που έχουν από τρεις νίκες.

Όπως και το 2025, η νίκη του Evans ήρθε μετά από μια συναρπαστική μάχη με τον teammate του Takamoto Katsuta, η οποία κράτησε μέχρι την τελευταία ημέρα. Ο Evans είχε παραχωρήσει το προβάδισμα στον Katsuta αργά την Παρασκευή, αφού αντιμετώπισε δύσκολες συνθήκες, τερματίζοντας δεύτερος, αλλά ανέκτησε την πρωτοβουλία το Σάββατο και πήρε προβάδισμα 13,3 δευτερολέπτων στο τελευταίο σκέλος.

Οι Evans και Katsuta κατέκτησαν από μία νίκη στο διπλό πέρασμα της ειδικής διαδρομής Västervik το πρωί της Κυριακής, αλλά ο Evans έκανε σημαντική επίδοση στην Power Stage που τερμάτισε τον αγώνα για να σφραγίσει τη νίκη με 14,3 δευτερόλεπτα διαφορά. Επίσης, ξεπέρασε τον Katsuta κατά ένα δευτερόλεπτο, κατακτώντας την κορυφή της κατάταξης της Super Sunday και τερματίζοντας δεύτερος στην Power Stage, μόλις 0,1 δευτερόλεπτα μακριά από τον καλύτερο χρόνο, για να αποκτήσει μια σημαντική διαφορά 34 βαθμών και να πάρει το προβάδισμα του πρωταθλήματος.

Με συνοδηγό τον Aaron Johnston, ο Ιάπωνας οδηγός Katsuta εντυπωσίασε για άλλη μια φορά στους ταχύτατους χιονισμένους δρόμους, τερματίζοντας στο βάθρο για δεύτερο συνεχόμενο Ράλι Σουηδίας και για όγδοη φορά στην καριέρα του στο WRC.

Ο νεαρός Φινλανδός οδηγός Sami Pajari, μαζί με τον συνοδηγό του Marko Salminen, έλαμψε επίσης στις χειμερινές συνθήκες, τερματίζοντας τρίτος στην γενική κατάταξη, αφήνοντας πίσω του ένα δύσκολο Ράλι Μόντε Κάρλο. Μετά από δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές το Σάββατο, ο Pajari μπήκε στην τελευταία ημέρα με διαφορά 12,1 δευτερολέπτων πίσω από τον Katsuta και τελικά εξασφάλισε το δεύτερο βάθρο της καριέρας του, ισοφαρίζοντας την τρίτη θέση που είχε κατακτήσει στο Ράλι Ιαπωνίας 2025.

Ο Σουηδός Oliver Solberg έφτασε στον αγώνα της πατρίδας του επικεφαλής του πρωταθλήματος μετά από μια εκπληκτική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο, αλλά αυτό τον έφερε πρώτο στις εκκινήσεις των ειδικών διαδρομών την απαιτητική πρώτη μέρα ανοίγοντας τους χιονισμένους δρόμους. Αυτός και ο συνοδηγός του Elliott Edmondson αργότερα ανέκαμψαν για να τερματίσουν τέταρτοι, ολοκληρώνοντας το εξαιρετικό αποτέλεσμα της ομάδας και κερδίζοντας επιπλέον βαθμούς με την τρίτη θέση στο Super Sunday και την τέταρτη στην Power Stage.

Ο Ιταλός οδηγός Lorenzo Bertelli απόλαυσε για άλλη μια φορά την εμπειρία της οδήγησης ενός από τα αγαπημένα του ράλι στο τιμόνι ενός GR YARIS Rally1 μέσω του προγράμματος πελατών TGR-WRT. Κάνοντας μια ενθουσιώδη και ευπρόσδεκτη επιστροφή στο service park του WRC μετά από δύο χρόνια απουσίας, ο Bertelli και ο συνοδηγός του Simone Scattolin τερμάτισαν 15οι συνολικά μετά από κάποιο χρόνο που χάθηκε λόγω ζημιάς στα ελαστικά το πρωί της Παρασκευής.

Στην κατηγορία WRC2, υπήρξε επίσης ένα αξιοσημείωτο 1-2 για το αυτοκίνητο GR Yaris Rally2 στα χέρια ομάδων πελατών. Ο Φινλανδός Roope Korhonen κατέκτησε τη νίκη με συνοδηγό την Anssi Viinikka (συμμετοχή της Rautio Motorsport και προετοιμασία/συντήρηση από την Printsport) τερματίζοντας 10,2 δευτερόλεπτα μπροστά από τους συμπατριώτες τους Teemu Suninen και Janni Hussi με το GR Yaris Rally2 που είχε προετοιμαστεί από την Delta Rally.

Τι ακολουθεί;

Το θρυλικό Safari Rally Kenya – ο μόνος αφρικανικός γύρος του WRC – φιλοξενεί τον τρίτο γύρο του WRC στις 12-15 Μαρτίου. Από την επιστροφή του στο ημερολόγιο το 2021, η διοργάνωση συνεχίζει να προσφέρει εξαντλητικές συνθήκες σε ανώμαλους και βραχώδεις δρόμους, καθώς και υψηλές ταχύτητες σε ανοιχτές πεδιάδες