Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Υδροχόου

Υδροχόοι: Είναι ανεξάρτητοι, ευγενικοί και πρόθυμοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου του ζητηθούν. Είναι από τα ζώδια που έχουν μια πολύ ζωντανή και κινητική σχέση με την κοινωνία.

Αυθεντικός και γενναιόδωρος, ο Υδροχόος είναι από τα ζώδια που διατηρούν ένα αίσθημα δικαίου για το περιβάλλον τους, εάν και τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να μοιραστούν οτιδήποτε ή να θυσιάσουν κάτι προς χάρη μιας σοβαρότερης ανάγκης κάποιου άλλου.

Στις ερωτικές σχέσεις τους, οι Υδροχόοι ερωτεύονται ένα ξεχωριστό είδος ανθρώπων, αυτούς που είναι εκκεντρικοί, ελκυστικοί, μοναδικοί με ευφυΐα και βαφτίζονται ως επαναστάτες της ζωής. Ο Υδροχόος δεν θέλει κοινοτυπίες στον έρωτα και είναι πρόθυμος να εξερευνήσει νέα δεδομένα στα συναισθήματά του και να πειραματιστεί στις σχέσεις του. Για να ερωτευτεί πρέπει να θαυμάσει τον άλλον για το μυαλό και την ιδιοσυγκρασία του, παρόλα αυτά, δεσμεύεται δύσκολα καθώς είναι λάτρης της ελευθερίας του - και συχνά αποφεύγει σχέσεις που νιώθει ότι τον περιορίζουν.

Celebrities που ανήκουν στο ζώδιο του Υδροχόου

Λαμπεροί, ταλαντούχοι, πετυχημένοι και... Υδροχόοι. Κάποιοι διάσημοι Έλληνες και ξένοι που ανήκουν στο ζώδιο του Υδροχόου είναι οι:

Η γνωστή παρουσιάστρια Ρούλα Κορομηλά, έχει ανοίξει την καρδιά της μιλώντας δημόσια για το θέμα υγείας που την ταλαιπωρεί από το 2007, καθώς και για το ότι δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει το δικό της παιδί. Συγκεκριμένα, για το πρόβλημα υγείας είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή της: «Το πρόβλημα υφίσταται, το έχω, δεν φεύγει αυτό. Απλά το έχω σε ύφεση με αγωγή φαρμακευτική. Από το 2007 έως τώρα, παίρνω καθημερινά κορτιζόνη. Είμαι σε πολλή καλή κατάσταση, όμως, τώρα γιατί πριν δεν περπάταγα καν. Τώρα καμία σχέση, δόξα τω Θεώ, το ακριβώς ανάποδο. Είμαι καλά, περνάω καλά, χαμογελώ και βλέπω τη ζωή διαφορετικά». είχε εξομολογηθεί η Ρούλα Κορομηλά.

Ενώ όσον αφορά το ότι δεν έγινε μητέρα, η Ρούλα Κορομηλά είχε αναφέρει ότι: «Γνώρισα ένα παιδάκι, το οποίο ήταν 16 μηνών, το είδα σε κάποιο ίδρυμα που πήγα και πρόσεχα τα παιδιά. Και επί οκτώ μήνες πήγαινα καθημερινά και το φρόντιζα το μωρό αυτό. Με την έγκριση του ιδρύματος το πήρα και το Πάσχα. Το παιδί δεν είχε όνομα και του έδωσα του μπαμπά μου το όνομα κι έκανα όλες τις προετοιμασίες και τις διεργασίες για να το υιοθετήσω. Υπήρξε αυτό το θέμα της ηλικίας, έπειτα από μια ηλικία δεν μπορείς να υιοθετήσεις ένα παιδί 16-18 μηνών. Με πόνεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, γιατί ήμουν πολύ καιρό μαζί του. Δεν κατάφερα να το υιοθετήσω παρά όλες τις προσπάθειες. Είναι μια δραματική εμπειρία που δεν θα την ξεπεράσω. Το παιδί το υιοθέτησε άλλη οικογένεια...».

Η Έλενα Παπαρίζου αναφέρθηκε πρόσφατα στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της, αφού χρειάστηκε να μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια των προβών για το «The Voice», στις 8 Δεκεμβρίου.

Όπως είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια: «Η δουλειά είναι υγεία αλλά… το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, νομίζω ότι όλοι το έχουμε αυτό λίγο πολύ στη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».

Η γνωστή παρουσιάστρια, σε παλαιότερη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στη σχέση της με το τηλεοπτικό κοινό και στο πώς τη βλέπει ο κόσμος. Όπως αποκάλυψε: «Νιώθω ειλικρινά πως ένα μεγάλο κομμάτι της αγάπης που δέχομαι από τους ανθρώπους έχει να κάνει με το ότι δεν τους πρόδωσα ποτέ σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα».

Ενώ για το πόσο την πιέζει το στερεότυπο της «άψογης παρουσιάστριας», εκείνη απάντησε ότι: «Η παρουσιάστρια μιας ζωντανής εκπομπής θεωρώ ότι οφείλει, καταρχήν, να σέβεται τον τηλεθεατή και την τηλεθεάτρια. Όσο περνούν τα χρόνια, σίγουρα απομακρύνομαι από τη «στολή» της παρουσιάστριας. Επιθυμώ, πλέον, η τηλεοπτική μου εικόνα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην εικόνα που έχω στη ζωή μου, στη ρουτίνα και την καθημερινότητά μου. Οφείλω, ωστόσο, να παραδεχτώ πως έπειτα από τόσα χρόνια, παρόλο που συνειδητά επιλέγω να μην απασχολώ τους τηλεθεατές με προσωπικά μου θέματα ή προβλήματα, εκείνοι πάντα νιώθουν και αντιλαμβάνονται εάν το χαμόγελό μου είναι αληθινό ή αν πρόκειται για μια δύσκολη μέρα στη ζωή μου».

Στις αρχές του νέου έτους, ο Πέτρος Κωστόπουλος πήρε κάποιες αποφάσεις και είναι έτοιμος να προχωρήσει σε αλλαγές στην καθημερινότητά του.

Ο πρώην εκδότης μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στα social media μία φωτογραφία μέσα από το γυμναστήριο, βάζοντας σε εφαρμογή το πρόγραμμα της «αναστήλωσης», όπως έγραψε με χιούμορ. «35 μέρες ρούχλα. Τέλος τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια. Κουπί...για αναστήλωση», σημείωσε στη λεζάντα του.

H γνωστή τραγουδίστρια άνοιξε πρόσφατα την καρδιά της και αποκάλυψε δημόσια τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη στην εγκυμοσύνη της. Όπως εξομολογήθηκε: «Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί, αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα πως δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα, γιατί διάλεξα την οικογένεια. Άφηνα την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια».α

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξαναείσαι ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα».

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε σε νέα της συνέντευξη στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, καθώς και στο σπίτι της που κινδύνευσε να βγει σε πλειστηριασμό. Όπως είπε για το το σπίτι της στη Ραφήνα: «Το σώσαμε το σπίτι, δόξα τω Θεώ». Το σπίτι της Νόρας Βαλσάμη κινδύνευε να βγει σε πλειστηριασμό για οφειλή ύψους 18.000 ευρώ. Τελικά, μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος της ηθοποιού, μεσολάβησε γνωστή εταιρεία παραγωγής ταινιών, με αποτέλεσμα να γίνει διακανονισμός και ο πλειστηριασμός να τεθεί σε αναστολή.

Για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αποκάλυψε ότι: «Δεν έχω λεφτά, παίρνω 500 ευρώ. Δεν φτάνουν ούτε να πάρω νερά και καφέδες. Ντροπή. Παίρνω καλούτσικη σύνταξη και προσπαθώ με οικονομία να τα φέρνω εις πέρας». Ενώ για το εάν σκέφτεται να επιστρ΄ψει στο θέατρο, η Νόρα Βαλσάμη σχολίασε ότι: «Αγαπώ πολύ την τέχνη μου, αλλά δε θέλω να επιστρέψω. Η αλήθεια είναι πως πάντα δέχομαι προτάσεις να κάνω θέατρο και τηλεόραση, αλλά δεν θέλω να παίξω. Προς το παρόν δε νιώθω έτοιμη, ποιος ξέρει, όμως, τι θα γίνει στο μέλλον».

Ο θάνατος έχει «χτυπήσει» τρεις φορές την οικογένεια του Τζον Τραβόλτα, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, ο Αμερικανός ηθοποιός έχει χάσει τη σύζυγο, τον γιο και τον ανιψιό του. Το 2009 ο μεγαλύτερος γιος του Τζον Τραβόλτα και της Κέλι Πρέστον έφυγε από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Ο 16χρονος τότε Τζετ, έκανε διακοπές με την οικογένειά του στις Μπαχάμες, όταν έπαθε επιληπτική κρίση και πέθανε.

Η Πρέστον πέθανε τον Ιούλιο του 2020 σε ηλικία 57 ετών, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Ο ηθοποιός του «Pulp Fiction» περιέγραψε κάποτε πόσο δύσκολο ήταν να συνέλθει μετά τον θάνατο του γιου του. Ο Τραβόλτα αποκάλεσε την εμπειρία «το χειρότερο πράγμα που συνέβη ποτέ στη ζωή μου» ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Theatre Royal Drury Lane του Λονδίνου. «Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα αν θα τα κατάφερνα», είπε τότε. «Η ζωή δεν είχε πλέον νόημα, οπότε χρειάστηκαν πολλά για να γίνω καλά».

H σταρ του Χόλιγουντ αναφέρθηκε πρόσφατα σε συνέντευξή της για τον πρόωρο χαμό του συμπρωταγωνιστή στη σειρά «τα Φιλαράκια» και φίλου της, Μάθιου Πέρι. Η Τζένιφερ Άνιστον περιέγραψε με συγκίνηση τις προσπάθειες που έκαναν να τον βοηθήσουν, τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς (από το 1994 έως το 2004) όσο και μετά το τέλος της.

Όπως εξομολογήθηκε: «Κάναμε ό,τι μπορούσαμε όταν μπορούσαμε», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αλλά σχεδόν ένιωθες ότι τον πενθούσαμε ήδη εδώ και καιρό, γιατί η μάχη του με αυτήν την ασθένεια ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εκείνον». Αυτή η φράση αποκαλύπτει το βάθος της αγωνίας και της αδυναμίας που ένιωθαν, βλέποντας τον φίλο τους να παλεύει με τον εθισμό του. Ήταν μια σιωπηλή, παρατεταμένη απώλεια, καθώς έβλεπαν τον Πέρι να χάνεται σταδιακά.

Η 44χρονη «χρυσή» κληρονόμος του ξενοδοχειακού μεγιστάνα προπάππου της, Κόνραντ Χίλτον, αποθέωσε πρόσφατα σε συνέντευξή της τον σύζυγό της, Κάρτερ Ριμ, τονίζοντας πως η ζωή στο πλευρό του είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι: «Είναι σαν όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν άντρες σαν και αυτόν. Είναι απλώς ο πιο ευγενικός, ο πιο γλυκός, ο πιο υποστηρικτικός άντρας που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και με αγαπάει τόσο πολύ και θα έκανε οτιδήποτε για μένα και με κάνει να νιώθω τόσο ασφαλής και σίγουρη. Και είναι απλώς ο καλύτερος σύζυγος, φίλος, μπαμπάς».