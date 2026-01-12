Παπαρίζου: Μίλησε για την περιπέτεια υγείας της & χόρεψε το «Number one»

Έλενα Παπαρίζου: Όσα είπε για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της/ βίντεο από εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»

Για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της στις αρχές Δεκεμβρίου, όποτε χρειάστηκε να νοσηλευτεί, μίλησε η Έλενα Παπαρίζου, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», χθες Κυριακή.

Η Έλενα Παπαρίζου στην έναρξη του NOX/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε», είπε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

«Η δουλειά είναι υγεία αλλά… το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, νομίζω ότι όλοι το έχουμε αυτό λίγο πολύ στη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μας αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας», πρόσθεσε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Η Έλενα Παπαρίζου είχε μεταφερθεί εκτάκτως στο νοσοκομείο, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια των προβών για το «The Voice», στις 8 Δεκεμβρίου. Κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της, προκειμένου να υποβληθεί σε μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων και αναγκαστικά ακυρώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εμφανίσεις της.

Στις 12 Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο και συνέχισε να αναρρώνει στο σπίτι της, ενώ στις 20 Δεκεμβρίου επέστρεψε στην καρέκλα της στην κριτική επιτροπή του «The Voice».

Την περασμένη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, Έλενα Παπαρίζου και Τάκης Ζαχαράτος έκαναν πρεμιέρα στο NOX με τη μουσική παράσταση «The Velvet Night».

Στο στούντιο της εκπομπής εμφανίστηκαν και οι δύο καλλιτέχνες, παραχωρώντας κοινή συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού. Μάλιστα, έκαναν είσοδο στο πλατό με το «Number one», το οποίο δε δίστασαν να χορέψουν μαζί με τη Ναταλία Γερμανού, πιασμένοι χέρι χέρι.

Παπαρίζου- Γερμανού- Ζαχαράτος χορεύουν το «My number one»/ βίντεο από εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»

Υπενθυμίζεται η παρουσιάστρια και ο Χρήστος Δάντης υπογράφουν τους στίχους στο μοναδικό κομμάτι που έχει χαρίσει την πρώτη θέση στην Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision. H μουσική είναι του Μανώλη Ψαλτάκη.

