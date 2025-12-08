Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της

Ακυρώνονται οι εμφανίσεις της - Η κατάσταση υγείας της τραγουδίστριας

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου - Η ανακοίνωση της εταιρείας της
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της πρόβας της για το The Voice.

Η τραγουδίστρια ένιωσε ξαφνικά δυσφορία, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το στούντιο και να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Οι γιατροί που την εξέτασαν έκριναν πως ήταν αναγκαίο να παραμείνει για νοσηλεία, ώστε να υποβληθεί σε πλήρη σειρά διαγνωστικών εξετάσεων και να διαπιστωθεί η αιτία της αδιαθεσίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εταιρεία της, η εισαγωγή της έγινε εκτάκτως τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου.

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας της

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά τη χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και για τον λόγο αυτό δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Ζητά συγγνώμη και την κατανόησή σας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητά της.»

