Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα έχασε την πρωτιά - Ποια βρέθηκε στην κορυφή

Το ελληνικό πιάτο που βρίσκεται στο Top 10 του κόσμου

08.12.25 , 13:12 Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα έχασε την πρωτιά - Ποια βρέθηκε στην κορυφή
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Taste Atlas | Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες στον κόσμο / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη φετινή λίστα  του Taste Atlas για τις «100 Καλύτερες Κουζίνες του Κόσμου» για το 2025/26, η ελληνική κουζίνα έχασε την πρώτη θέση που κατείχε πέρυσι και υποχώρησε στη δεύτερη θέση. 

Η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή - ωστόσο - στο 4.60, όπως κι πέρυσι. 

Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη στον κόσμο!

Taste Atlas: Η επιστροφή της ιταλικής κουζίνας στην κορυφή

Τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίας πήρε η Ιταλία — η Ιταλική κουζίνα κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της από 4.59 σε 4.64, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση. 

Αυτή η αλλαγή δείχνει πόσο μικρή ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο κουζίνες, και πόσο ανταγωνιστικός παραμένει ο παγκόσμιος γαστρονομικός χάρτης. 

Μετακινήσεις στην πρώτη δεκάδα

Η φετινή ανανέωση της λίστας έφερε αρκετές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα: 

  • Η κουζίνα του Περού σημείωσε σημαντική άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 14η θέση στην 3η. 
  • Η Πορτογαλική κουζίνα παρέμεινε δυνατή, υποχωρώντας οριακά από την 5η στην 4η θέση. 
  • Η Ισπανική κουζίνα υποχώρησε από 4η σε 5η θέση. 
  • Η Ιαπωνική κουζίνα εντυπωσίασε με άνοδο από 9η σε 6η θέση. 
  • Από την άλλη, η Μεξικανική κουζίνα έπεσε από την 3η στην 11η θέση. 
  • Η Τουρκική κουζίνα διατήρησε σταθερή πορεία, καταλαμβάνοντας την 7η θέση και φέτος. 

Οι παραπάνω μετακινήσεις δείχνουν πως οι επιλογές του κόσμου - και η αναγνώριση διεθνώς - αλλάζουν διαρκώς, με αρκετές κουζίνες να κερδίζουν έδαφος. 

Οι κορυφαίες πόλεις για φαγητό 

Ενδιαφέρουσα είναι και η λίστα με τις καλύτερες πόλεις για φαγητό παγκοσμίως, που δημοσίευσε επίσης το Taste Atlas. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται 6 (!) πόλεις της Ιταλίας, με τη Νάπολη να βρίσκεται στο νούμερο 1. 

Δύο ελληνικές πόλεις συναντάμε στο Top100 και είναι και οι δύο στην Κρήτη. Τα Χανιά καταλαμβάνουν την 64η θέση, ενώ το Ηράκλειο την 91η. 

Taste Atlas: Το ελληνικό πιάτο που βρέθηκε ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου 

Ένα ελληνικό πιάτο βρέθηκε στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου και δεν είναι άλλο από το κοντοσούβλι. Κατέλαβε την 6η θέση. 

Την πρωτιά κατέκτησε το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, επί της ουσίας μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά.

Καλύτερη σαλάτα στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas, αναδείχθηκε ο ντάκος!

Ενώ ως κορυφαίο τυρί βαθμολογήθηκε η γραβιέρα της Νάξου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
TASTE ATLAS
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
 |
ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ
Back to Top