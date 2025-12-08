Taste Atlas: Η ελληνική κουζίνα έχασε την πρωτιά - Ποια βρέθηκε στην κορυφή

Taste Atlas | Αυτές είναι οι καλύτερες κουζίνες στον κόσμο / ERT

Στη φετινή λίστα του Taste Atlas για τις «100 Καλύτερες Κουζίνες του Κόσμου» για το 2025/26, η ελληνική κουζίνα έχασε την πρώτη θέση που κατείχε πέρυσι και υποχώρησε στη δεύτερη θέση.

Η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή - ωστόσο - στο 4.60, όπως κι πέρυσι.

Taste Atlas: Η επιστροφή της ιταλικής κουζίνας στην κορυφή

Τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίας πήρε η Ιταλία — η Ιταλική κουζίνα κατάφερε να αυξήσει τη βαθμολογία της από 4.59 σε 4.64, εξασφαλίζοντας έτσι την πρώτη θέση.

Αυτή η αλλαγή δείχνει πόσο μικρή ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο κουζίνες, και πόσο ανταγωνιστικός παραμένει ο παγκόσμιος γαστρονομικός χάρτης.

Μετακινήσεις στην πρώτη δεκάδα

Η φετινή ανανέωση της λίστας έφερε αρκετές αλλαγές στην πρώτη δεκάδα:

Η κουζίνα του Περού σημείωσε σημαντική άνοδο, ανεβαίνοντας από τη 14η θέση στην 3η.

Η Πορτογαλική κουζίνα παρέμεινε δυνατή, υποχωρώντας οριακά από την 5η στην 4η θέση.

Η Ισπανική κουζίνα υποχώρησε από 4η σε 5η θέση.

Η Ιαπωνική κουζίνα εντυπωσίασε με άνοδο από 9η σε 6η θέση.

Από την άλλη, η Μεξικανική κουζίνα έπεσε από την 3η στην 11η θέση.

Η Τουρκική κουζίνα διατήρησε σταθερή πορεία, καταλαμβάνοντας την 7η θέση και φέτος.

Οι παραπάνω μετακινήσεις δείχνουν πως οι επιλογές του κόσμου - και η αναγνώριση διεθνώς - αλλάζουν διαρκώς, με αρκετές κουζίνες να κερδίζουν έδαφος.

Οι κορυφαίες πόλεις για φαγητό

Ενδιαφέρουσα είναι και η λίστα με τις καλύτερες πόλεις για φαγητό παγκοσμίως, που δημοσίευσε επίσης το Taste Atlas. Στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται 6 (!) πόλεις της Ιταλίας, με τη Νάπολη να βρίσκεται στο νούμερο 1.

Δύο ελληνικές πόλεις συναντάμε στο Top100 και είναι και οι δύο στην Κρήτη. Τα Χανιά καταλαμβάνουν την 64η θέση, ενώ το Ηράκλειο την 91η.

Taste Atlas: Το ελληνικό πιάτο που βρέθηκε ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου

Ένα ελληνικό πιάτο βρέθηκε στην κορυφαία δεκάδα του κόσμου και δεν είναι άλλο από το κοντοσούβλι. Κατέλαβε την 6η θέση.

Την πρωτιά κατέκτησε το Βόρι-Βόρι από την Παραγουάη, επί της ουσίας μια κοτόσουπα με διάφορα λαχανικά.

Καλύτερη σαλάτα στον κόσμο, σύμφωνα με το Taste Atlas, αναδείχθηκε ο ντάκος!

Best Salad in the World for 2026: Dakos, Greece 🇬🇷



See the full list: https://t.co/OA8VeDecZt



Traditional Cretan salad, Dakos, has been crowned the #1 Best Salad in the World 2025/26 on TasteAtlas.



It achieved the highest average rating of 4.335 based on 590,228 valid user… pic.twitter.com/ie6WXZ7UEI — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 7, 2025

Ενώ ως κορυφαίο τυρί βαθμολογήθηκε η γραβιέρα της Νάξου.

Best Cheese in the World for 2026: Graviera Naxou (Greece 🇬🇷)



Check the entire list: https://t.co/OA8VeDecZt



Graviera Naxou, the hallmark cheese of the Cyclades made primarily from cow’s milk with a touch of sheep or goat milk, has been named the Best Cheese in the World for… pic.twitter.com/QKF128rPq8 — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 6, 2025