Ξάνθη: Παρέσυρε άνδρα, έφυγε, ξανατράκαρε και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Ένα απίστευτο τροχαίο με αιματηρή κατάληξη σημειώθηκε στην Ξάνθη, το οποίο δε θα το φανταζόταν, ούτε ο πιο ευφάνταστος σεναριογράφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 36χρονος, ο οποίος οδηγούσε στην Ξάνθη χωρίς δίπλωμα, συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 71χρονος. Μετά τη σύγκρουση τον εγκατέλειψε, με τον ηλικιωμένο άνδρα να αφήνει την τελευταία του πνοή στο οδόστρωμα.

Στη συνέχεια, κοντά στο χωριό Σέλερο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 36χρονος «καρφώθηκε» σε μια μάντρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο αδελφός του, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία και πραγματοποιεί προανάκριση για το δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Την 7-12-2025 και περί ώρα 21:20, στο 7,1 χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Κομοτηνής (μέσω Ιάσμου), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός και επέβαινε 51χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε νωτομετωπικά με δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 71χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης.

Ο 36χρονος οδηγός, ο οποίος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και εντοπίσθηκε λίγο αργότερα σε οικισμό της Ξάνθης μαζί με το όχημα, στο οποίο βρέθηκε επίσης θανάσιμα τραυματισμένος συνεπεία του ατυχήματος ο 51χρονος συνοδηγός και αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ξάνθης, ενώ ο 36χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης».

