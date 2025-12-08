Πηγή Δεβετζή: Νέες φωτογραφίες μετά το τροχαίο

Νέες εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο που είχε η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή το Σάββατο σε τούνελ της Εγνατίας Οδού στην Καβάλα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στις εικόνες που μετέδωσε το Mega, φαίνεται η ολοκληρωτική καταστροφή του αυτοκινήτου της αθλήτριας, το οποίο αναποδογύρισε στο οδόστρωμα.

Ο Νίκος Κοκλώνης, στενός φίλος της Πηγής Δεβετζή, είπε στην εκπομπή «Buongiorno» ότι πήρε εξιτήριο και αμέσως πήγε σε μια εκκλησία κι άναψε ένα κεράκι. Όπως είπε, πιστεύει πως τη βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος που γιόρταζε το Σάββατο και υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Μάλιστα, αυτοκίνητο που ακολουθούσε εκείνο της αθλήτριας, κατάφερε να την αποφύγει τελευταία στιγμή.

«Πήγαινε στη Λάρισα για ένα φιλανθρωπικό αγώνα που είχε υποσχεθεί ότι θα βρίσκεται. Η μητέρα της είχε αντιρρήσεις, επειδή ο καιρός δεν ήταν καλός, αλλά εκείνη αποφάσισε να ξεκινήσει», είπε ο Νίκος Κοκλώνης και συνέχισε:

«Η Πηγή Δεβετζή δεν έτρεχε και φορούσε ζώνη ασφαλείας. Πήγαινε με 80 χιλιόμετρα, αλλά παρόλα αυτά, το αυτοκίνητό της ανατράπηκε. Η Τροχαία είπε αργότερα ότι δε βρέθηκαν λάδια και πως ούτε ο δρόμος στο τούνελ ήταν βρεγμένος. Παρόλα αυτά αναποδογύρισε το αυτοκίνητο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζώνη ασφαλείας την έσωσε, ενώ κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο από το σπασμένο παρμπρίζ. Δέκα λεπτά αργότερα έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η ίδια η πηγή Δεβετζή με ένα story στο Instagram ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρουν και τις ευχές τους και τους διαβεβαίωσε ότι είναι καλά, αν και προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.