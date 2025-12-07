Άννα Κανδαράκη: «Πάλεψα με τον καρκίνο στο αίμα για δεύτερη φορά»

H Άννα Κανδαράκη είναι κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια, ιδιαίτερα δημοφιλής, τόσο για την κατάρτισή της όσο και για την αμεσότητα που έχει με τον κόσμο στα social media. Tο βράδυ της Κυριακής, προχώρησε στη δημοσίευση ενός διαφορετικού βίντεο, μιλώντας πρώτη φορά για την ίδια και αποκαλύπτοντας ότι επί έναν χρόνο πάλευε με τον καρκίνο στο αίμα. Αυτή μάλιστα, ήταν η δεύτερη φορά.

Εμφανίστηκε στο βίντεο ήρεμη και γλυκιά, όπως είναι πάντα, αποκαλύπτοντας την αλήθεια της και το νέο της hair look, που οφείλεται στον αγώνα που έδωσε για την υγεία της.

«Σήμερα θέλω να μιλήσω σε σας, ίσως πρώτη φορά, για μένα. Ένα βίντεο που έχει πένθος αλλά και απελευθέρωση. Κλείνει ένα δύσκολος κύκλος για μένα, μετά από ένα χρόνο μάχης, για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο στο αίμα.

Είναι ένα βίντεο που γίνεται να πω την αλήθεια μου σε εσάς, άλλωστε έτσι έχει χτιστεί αυτή η σχέση και δε θα μπορούσα να κάνω αλλιώς.

Κάποιοι πρότειναν να πω απλά ότι άλλαξα τα μαλλιά μου, αλλά δεν θα ήταν η δική μου αλήθεια.

Είναι ένα βίντεο για να δώσει δύναμη σε όποιον το περνάει, να ανακουφίσει εκείνον που στέκεται δίπλα από κάποιον δικό του που το περνάει, να μαλακώσει όμως και τον φόβο σε όλους εκείνους που τρέμουν μια τέτοια διάγνωση.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Άννας Κανδραράκη για τη μάχη με τον καρκίνο/ Instagram

Ένα βίντεο όμως για να πει και ένα βαθύ, «ευχαριστώ»… σε όλους εσάς που χωρίς να το ξέρετε μέσα από τα λόγια σας, τα μηνύματα σας, τα σχόλια και την αγκαλιά σας, όλο αυτό το διάστημα μου δώσατε απλόχερα δύναμη και κύματα αγάπης.

Πόσα «να σ’έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου» άκουσα, πόσα «Να είστε γερή να συνεχίσετε να μας βοηθάτε» διάβασα, πόσα «να προσέχετε την υγεία σας, είστε πολύτιμη» μου ψιθυρίσατε όταν ανταλλάζαμε αγκαλιές στις παρουσιάσεις μου… και γω ρουφούσα την κάθε λέξη, το κάθε βλέμμα… φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες και νύχτες που περνούσα.

Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά, πάλι και πάλι.

Δεν είμαι έτοιμη και δε θα ήθελα στην παρούσα φάση να πω περισσότερα. Όταν θα έρθει η ώρα, θα πούμε πολλά.

Σας αγκαλιάζω.

Ευχαριστώ είπα ε;

Να πω άλλη μια;

Ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Άννας Κανδραράκη για τη μάχη με τον καρκίνο/ Instagram

Η πρώτη φορά που διαγνώστηκε με καρκίνο στο αίμα ήταν πριν από εννέα χρόνια, όπως ανέφερε η ίδια στο βίντεο, η οποία επισήμανε πως δεν είναι έτοιμη ακόμη να πει πολλά.

«Όμως, αυτό το βίντεο έπρεπε να γίνει. Δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί πρώτα απ' όλα ήθελα να βγάλω αυτήν την περούκα από το κεφάλι μου. Δε θα μπορούσα να σας παρουσιάσω αυτόν τον πολύ ωραίο και πολύ πετυχημένο look, τουλάχιστον δεδομένων των συνθηκών, ως μια προσωπική επιλογή. Ήταν κάτι αναγκαστικό. Δε θα ήταν η αλήθεια μου, οπότε ήθελα να σας την πω αυτήν την αλήθεια μου», είπε σε άλλο σημείο η Άννα Κανδαράκη.

Όπως εξήγησε, μέσα από αυτό το βίντεο θέλει να δώσει δύναμη στους ανθρώπους που το περνούν τώρα, να μαλακώσει τον πόνο των ανθρώπων που κάποιος δικός τους αγαπημένος το περνάει αυτό, αλλά και να καθησυχάσει τον φόβο που μπορεί να έχει κάποιος που τρέμει μια τέτοια διάγνωση. «Και θέλω να σας πω είμαι εδώ, δεύτερη φορά και είμαι ζωντανή. Δε λέω πως δυσκολεύτηκα, δυσκολεύτηκα και πάρα πολύ μάλιστα», σημείωσε.

Τέλος, ήθελε να πει κι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν τι περνούσε, της έδιναν ευχές που η ίδια είχε πολλή ανάγκη, όπως: «Να σε έχει ο Θεός καλά κορίτσι μου, να συνεχίσεις να μας βοηθάς», «σε έχω στην προσευχή μου»,

«να σε έχει η Παναγιά καλά».

«Τα λόγια που μου λέγατε, λόγια τόσο αληθινά που χωρίς να το ξέρετε ήταν για μένα πολύ πολύ σημαντικά σε αυτή την πολύ σκληρή ανηφόρα που περνούσα, γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολη τελικά από ό,τι την περίμενα. Κινδύνεψα πολύ σοβαρά, περισσότερο από μία φορά και ήθελα πολύ βαθιά να σας ευχαριστήσω, γιατί χωρίς να το ξέρετε για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη έτσι πίστη να συνεχίσω να το παλεύω και σας ευχαριστώ βαθιά», κατέληξε στο βίντεο.