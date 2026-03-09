Επίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star στο «λεωφορείο του τρόμου»

Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε λεωφορείο στο Μενίδι από χρήση ναρκωτικών. Ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας, με την κάμερα του δελτίου ειδήσεων του Star, έκανε αυτοψία στις συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές.

Νεαροί κάνουν χρήση ακόμη και μέσα στο λεωφορείο. Μάλιστα επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star την ώρα που κατέγραφε τις μαρτυρίες των επιβατών.

Συγκεκριμένα, στο λεωφορείο της γραμμής Β10, στο ύψος του Μενιδίου, το συνεργείο του σταθμού δέχθηκε επίθεση. Άτομα τα οποία είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών, σε έξαλλη κατάσταση, προσπάθησαν να εμποδίσουν την καταγραφή μιας κατάστασης που έχει γίνει μάστιγα εδώ και πολλά χρόνια.

«Βλέπετε τι γίνεται. Δεν τολμάμε να μιλήσουμε. Θέλουμε μόνο να πηγαίνουμε ασφαλείς στο σπίτι μας», λέει χαρακτηριστικά ο οδηγός του αστικού.

Το λεωφορείο του τρόμου: Νεκρός νεαρός από υπερβολική δόση

Σε λεωφορείο της ίδιας γραμμής βρέθηκε νεκρός ένας νεαρός από υπερβολική χρήση.

«Μάλλον από οβερντόουζ. Σίσα, ηρωίνη. Είχε πιει, τα ήπιε έξω και με το που μπήκε στο λεωφορείο σταμάτησε η καρδιά του», λέει μάρτυρας στο Star.

Άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ νωρίς το απόγευμα έκαναν έφοδο σε λεωφορείο που ήταν γεμάτο με χρήστες, οι οποίοι πήγαιναν σε καταυλισμό Ρομά για να προμηθευτούν τη δόση τους.

Οι ίδιοι πολλές φορές θύτες αλλά και θύματα, καθώς είναι συχνές οι συμπλοκές μεταξύ τους μπροστά στα μάτια των επιβατών.