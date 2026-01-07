Αδιανόητο: Την ώρα του ρεπορτάζ αιμόφυρτο θύμα ληστείας ζήτησε βοήθεια!

Λήστεψαν ανήλικο με κουζινομάχαιρο

Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την ώρα που το τηλεοπτικό συνεργείο του Star και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας πραγματοποιούσαν ρεπορτάζ στο Μενίδι για την έξαρση της εγκληματικότητας, ένας ηλικιωμένος άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος στο πρόσωπο και στα χέρια, πλησίασε ζητώντας βοήθεια. Λίγα μόλις λεπτά νωρίτερα είχε πέσει θύμα ένοπλης ληστείας από ανήλικους Ρομά.

Mενίδι: Συγκλονίζει ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχθηκε άγρια επίθεση

Στην ίδια περιοχή, σε άλλο περιστατικό που έχει καταγραφεί σε βίντεο-ντοκουμέντο, άγνωστος δράστης με σακούλα σούπερ μάρκετ στο κεφάλι, την οποία είχε μετατρέψει σε αυτοσχέδια κουκούλα με τρύπες για τα μάτια, απείλησε με κουζινομάχαιρο και λήστεψε ένα παιδί μόλις 11 ετών, αρπάζοντάς του το κινητό τηλέφωνο.

Ο πατέρας του 11χρονου που λήστεψαν με μαχαίρι μιλάει στο Star

Ο πατέρας του 11χρονου που λήστεψαν με μαχαίρι μιλάει στο Star 

Στα συγκλονιστικά πλάνα φαίνεται ο δράστης να πλησιάζει το ανήλικο παιδί με ποδήλατο, να το στριμώχνει στον τοίχο μονοκατοικίας και να του βάζει το μαχαίρι στον λαιμό, απαιτώντας χρήματα και το κινητό του.

Ο πατέρας του 11χρονου περιγράφει τον τρόμο που έζησε το παιδί του: «Του έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό και του είπε “δώσε μου το κινητό”. Το παιδί έτρεμε. Από τον φόβο του όχι μόνο το έδωσε, αλλά του είπε και τον κωδικό του τηλεφώνου. Έπαθε σοκ, ευτυχώς δεν αντέδρασε».

Μενίδι: Άγνωστοι άρπαξαν 14χρονο, τον χτύπησαν και τον λήστεψαν

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών έχουν στα χέρια τους το βίντεο από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών και βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη με τη σακούλα στο κεφάλι.

Την ίδια ώρα του ρεπορτάζ, ακόμη ένα θύμα ληστείας εμφανίστηκε αιμόφυρτο μπροστά στην κάμερα. Ο κύριος Δημήτρης, με σκισμένο μπουφάν και εμφανή τραύματα, είχε δεχθεί επίθεση λίγα λεπτά πριν: «Μου έβαλαν μαχαίρι, με έκοψαν στο χέρι, με χτύπησαν στο μάτι και μου πήραν το κινητό», δήλωσε.

