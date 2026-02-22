United Group: Νέο πλαίσιο για τα ειδησεογραφικά της μέσα

Στόχος η ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ειδησεογραφικών της δραστηριοτήτων

United Group
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η United Group ανακοίνωσε νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για τα ειδησεογραφικά της μέσα, διασφαλίζοντας τη συντακτική ανεξαρτησία.
  • Οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες σε Βοσνία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία θα υπάγονται στο Adria News Network.
  • Το Adria News Network θα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό και Συντακτικό Συμβούλιο για εξωτερική εποπτεία και καθοδήγηση.
  • Η νέα δομή δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
  • Η αλλαγή αποσκοπεί στην προστασία των δημοσιογραφικών ελευθεριών και στη διασφάλιση της ακεραιότητας των μέσων.

Η United Group ανακoινώνει ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για τα ειδησεογραφικά της μέσα, υλοποιώντας τη δέσμευσή της να διαφυλάσσει τη συντακτική ανεξαρτησία και να προστατεύει τις δημοσιογραφικές ελευθερίες.

Στο πλαίσιο του νέου μοντέλου, οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Σλοβενία θα υπάγονται στο Adria News Network, το οποίο θα διαθέτει τη δική του διακυβέρνηση, ένα πλήρως ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο και ένα Συντακτικό Συμβούλιο που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη διεθνών μέσων ενημέρωσης. Το Συντακτικό Συμβούλιο θα παρέχει εξωτερική εποπτεία και καθοδήγηση για τα συντακτικά πρότυπα, τη δεοντολογία και τις βέλτιστες πρακτικές.

Το Adria News Network συγκεντρώνει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο καταξιωμένων και βραβευμένων τηλεοπτικών, έντυπων και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, όπως τα N1, Nova S, Vijesti και Danas. Με παρουσία που υπερβαίνει τη δεκαετία και 28 ετών στην περίπτωση της Danas, τα μέσα αυτά εξυπηρετούν συνολικά μια αγορά με περισσότερους από 16 εκατ. ανθρώπους και απασχολούν πάνω από 1.000 δημοσιογράφους και εργαζομένους. Οι ειδησεογραφικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία δεν εντάσσονται σε αυτή τη δομή.

Μετά από εκτεταμένη ανάλυση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών στη διακυβέρνηση, των συνθηκών της αγοράς και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, που εκπονήθηκε από κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, το συγκεκριμένο πλαίσιο αναγνωρίστηκε ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της συντακτικής ανεξαρτησίας στην πράξη, παρέχοντας παράλληλα σταθερότητα, διαφάνεια και ανθεκτικότητα για την επιχείρηση.

Ο Stan Miller, Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, δήλωσε:

«Η εισαγωγή ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης και των σχετικών γραμμών αναφοράς υπό το Adria News Network θα ενισχύσει και θα θεσμοθετήσει τη συντακτική ανεξαρτησία των ειδησεογραφικών μέσων. Αυτό διασφαλίζει ένα μέλλον στο οποίο οι δημοσιογραφικές ελευθερίες θα συνεχίσουν να προστατεύονται και να παραμένουν θωρακισμένες έναντι επιρροών από τη διοίκηση του Ομίλου, τους μετόχους ή εξωτερικούς παράγοντες».

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners Ευρώπης, βασικού μετόχου της United Group, δήλωσε:

«Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες υλοποιούν μια σαφή και συνειδητή επιλογή για τη διασφάλιση της συντακτικής ανεξαρτησίας, προσφέροντας παράλληλα σαφήνεια για την επιχείρηση και τους ανθρώπους της. Η προστασία της συντακτικής ακεραιότητας από εξωτερικές παρεμβάσεις ενσωματώνεται στη νέα διακυβέρνηση του Adria News Network».

 

UNITED GROUP
