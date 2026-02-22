BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα

Η παραγωγή θα γίνεται σε επίλεκτα εργιοστάσια της φίρμας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.02.26 , 20:25 Αυτός είναι ο 21χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων στο Μαρ-α-Λάγκο
22.02.26 , 19:38 Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη επιχείρησης αθλητικών ειδών στα Σπάτα
22.02.26 , 18:54 BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα
22.02.26 , 18:19 Άγριος ξυλοδαρμός σε περίπτερο στη Γαστούνη- Είχαν πιάσει ανήλικο να κλέβει
22.02.26 , 17:53 Μεσογειακή Διατροφή: Το μυστικό της μακροζωίας και της ευεξίας
22.02.26 , 17:11 Συγκλονίζει στο Star o άνδρας που δέχθηκε επίθεση λύκου στο Τατόι
22.02.26 , 16:59 Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
22.02.26 , 16:20 Μαρ-α-Λάγκο: Πράκτορες σκότωσαν ένοπλο που πήγε να μπει στο θέρετρο Τραμπ
22.02.26 , 16:04 Καθαρά Δευτέρα: H πρόγνωση Κολυδά - Η ιδανική ώρα για το πέταγμα χαρταετού
22.02.26 , 15:34 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 23/02/2026 - 01/03/2026
22.02.26 , 15:27 Αίγιο: Συνελήφθη o 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους- «Έκαναν φασαρία»
22.02.26 , 15:20 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
22.02.26 , 14:42 Απόκριες 2026: Σε καρναβαλικούς ρυθμούς η χώρα - Από την Κρήτη ως την Ξάνθη
22.02.26 , 14:06 Κυριακή Αποκριάς με Σελήνη στον Ταύρο: Τι θα συμβεί;
22.02.26 , 13:03 Αττική: 642 τροχαίες παραβάσεις μέσα σε μια ημέρα- Δύο συλλήψεις οδηγών
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Ποιος Έλληνας ηθοποιός είναι το παιδάκι της φωτογραφίας;
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Αθηνά Οικονομάκου: Στο Τορίνο με τη Σιέννα και τον αγαπημένο της, Μπρουνίτο
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Στα αμπέλια της Τοσκάνης η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 13.02.26, 09:54
BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την επίσημη παρουσίασή της στις αρχές Ιανουαρίου 2026, η BMW ALPINA λειτουργεί ως νέα, ανεξάρτητη μάρκα υπό τον πλήρη έλεγχο του Ομίλου BMW. Η μάρκα συνδυάζει ανώτερη άνεση οδήγησης με μέγιστη απόδοση. Ο νέος σχεδιασμός του εμβλήματος συμπληρώνει το νέο λεκτικό λογότυπο, καθορίζοντας το σύγχρονο στυλ και την ταυτότητα της μάρκας. Τα οχήματα BMW ALPINA θα κατασκευάζονται σε εργοστάσια του BMW Group, πλήρως εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αυτής της νέας και αποκλειστικής μάρκας.

Το νέο έμβλημα της BMW ALPINA τιμά την ιστορική κληρονομιά της μάρκας, ενώ εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή. Ο σχεδιασμός διατηρεί τα δύο καθοριστικά στοιχεία του παρελθόντος – την πεταλούδα του γκαζιού και τον στροφαλοφόρο άξονα – που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορικής ταυτότητας της μάρκας. Όπως και το λεκτικό λογότυπο που περιβάλλει το έμβλημα, τα στοιχεία μέσα στο σήμα υιοθετούν σαφείς και ακριβείς γραμμές. Μια διαφανής σχεδίαση αναδεικνύει το μοντέρνο σχήμα του εμβλήματος, ενώ η περιορισμένη χρήση χρωμάτων προσδίδει σύγχρονη και φρέσκια αίσθηση. Η σχεδίαση του εμβλήματος αποπνέει ακρίβεια και φινέτσα, ταιριάζοντας απόλυτα στην αποκλειστική ταυτότητα της BMW ALPINA.

BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα

Τα αυτοκίνητα BMW ALPINA θα κατασκευάζονται σε επίλεκτα εργοστάσια του BMW Group, που είναι πλήρως εξοπλισμένα για να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αυτής της νέας και αποκλειστικής μάρκας. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής συνδυάζεται με μια εξαιρετική γκάμα επιλογών εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους πελάτες να δημιουργήσουν προσωπικά και μοναδικά αυτοκίνητα, αν το επιθυμούν.

BMW ALPINA: Τι συμβολίζει το νέο σήμα

Η συνέχεια με το παρελθόν διασφαλίζεται μέσα από τον εκσυγχρονισμό χαρακτηριστικών στοιχείων, όπως η εμβληματική παλέτα εξωτερικών χρωμάτων και ο σχεδιασμός των ζαντών αλουμινίου 20 ακτίνων, δημιουργώντας μία ακόμα πιο στενή σχέση μεταξύ κληρονομιάς και μέλλοντος. Υψηλής ποιότητας δερμάτινες επενδύσεις προσφέρονται στάνταρ στο εσωτερικό όλων των BMW ALPINA. Διατίθενται σε πλήρη γκάμα χρωμάτων και συνδυάζονται με επιλεγμένα υλικά υψηλής αισθητικής, δίνοντας τη δυνατότητα στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες να διαμορφώσουν τα πάντα - από τις πιο μικρές λεπτομέρειες έως τις πιο τολμηρές πινελιές - και να δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό αυτοκίνητο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
BMW ALPINA
 |
ΝΕΟ ΣΗΜΑ
 |
ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top