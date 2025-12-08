Σάμος: 12χρονος διαμελίστηκε από προπέλα στη διάρκεια διάσωσης μεταναστών

Εντοπίστηκαν 37 αλλοδαποί και η σορός ενός ανήλικου αγοριού στην περιοχή Σβάλα της Σάμου, από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λιμενικό σώμα, τους αλλοδαπούς αποβίβασε στη συγκεκριμένη περιοχή σκάφος, ο χειριστής του οποίου, μόλις αντιλήφθηκε ότι περιπολικό του Λιμενικού προσεγγίζει το σημείο, διέφυγε, εγκαταλείποντας το σκάφος σε παρακείμενη παραλία.

Για τον εντοπισμό του χειριστή του σκάφους έχουν ξεκινήσει αναζητήσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Η σορός του ανήλικου αγοριού παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για ιατροδικαστική εξέταση. Οι 37 αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν στο ΚΥΤ Σάμου για καταγραφή και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σάμος: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με το samos24.gr, το παιδί εντοπίστηκε νεκρό και διαμελισμένο από την προπέλα του σκάφους στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών.

Ο θάνατος του ανήλικου αγοριού αποκαλύφθηκε κατά τη δεύτερη άφιξη μεταναστών στο νησί, η οποία σημειώθηκε στη Σβάλα λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, κοντά στις έντεκα, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο.