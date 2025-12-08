Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Νύφη κατήγγειλε τον πεθερό για απόπειρα βιασμού

Συναγερμός στην αστυνομία – Επτά συλλήψεις

Ελλαδα
Πυροβολισμοί στο Ίλιον - Βίντεο ΣΚΑΪ
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Ίλιον, όταν μέλη δύο οικογενειών Ρομά έβγαλαν όπλα και άρχισαν να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς

Ρώμη: Βίασαν ομαδικά 18χρονη μπροστά στα μάτια του συντρόφου της

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη της μίας οικογένειας είπε στους δικούς της πως ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, προσπάθησε να τη βιάσει. 

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, μπήκε να κάνει μπάνιο και τότε ο πεθερός της εισέβαλε στο δωμάτιο και της όρμησε. 

Πάτρα: Συνελήφθη ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Μέλη της οικογένειάς της έφτασαν αμέσως στον καταυλισμό. Ξεκίνησε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, όμως τα αίματα άναψαν για τα καλά και βγήκαν τα όπλα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, ευτυχώς. 

Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων είναι απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία. 

«Φτάνει πια γι’ αυτό το παιδί»: Ένταση στη δίκη για τον βιασμό του 23χρονου

Στο σημείο βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν πέντε κάλυκες των 9 χιλιοστών.
 

