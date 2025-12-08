Πυροβολισμοί στο Ίλιον: Νύφη κατήγγειλε τον πεθερό για απόπειρα βιασμού

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Ίλιον, όταν μέλη δύο οικογενειών Ρομά έβγαλαν όπλα και άρχισαν να ανταλλάσσουν πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη της μίας οικογένειας είπε στους δικούς της πως ο πεθερός της, πατέρας του 18χρονου συζύγου της, προσπάθησε να τη βιάσει.
Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, μπήκε να κάνει μπάνιο και τότε ο πεθερός της εισέβαλε στο δωμάτιο και της όρμησε.
Μέλη της οικογένειάς της έφτασαν αμέσως στον καταυλισμό. Ξεκίνησε ένας λεκτικός διαπληκτισμός, όμως τα αίματα άναψαν για τα καλά και βγήκαν τα όπλα, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, ευτυχώς.
Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν σε επτά συλλήψεις. Οι κατηγορίες σε βάρος των συλληφθέντων είναι απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία.
Στο σημείο βρέθηκαν και περισυλλέχθηκαν πέντε κάλυκες των 9 χιλιοστών.