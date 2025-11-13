Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο

Ήταν καλοκαίρι του 2017 όταν η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, μετά από διασκέδαση σε beach bar της Χαλκιδικής. Όσα είχαν συμβεί εκείνη τη νύχτα, ανάμεσα στην influencer και γνωστό επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης απαθανατίστηκαν με τη βοήθεια ενός κινητού κι ενός φίλου του παρτενέρ της. Το revenge porn βίντεο με την ερωτική συνεύρεσή τους ανέβηκε σε site πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ υπήρχε και στο κινητό χιλιάδων ανθρώπων.

Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση revenge porn

Ο επιχειρηματίας που είχε έρθει σε επαφή με την Ιωάννα Τούνη είναι 38χρονος γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας. Γνώριζε τη Θεσσαλονικιά influencer πολλά χρόνια. Είχαν εργαστεί στο παρελθόν μαζί και, μάλιστα, είχαν σχέση για ένα διάστημα.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος είναι ο κολλητός του φίλος. Φέρεται να ήταν μαζί τους και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο των 35'' με το κινητό του πρώτου. Κανένας τους δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Δηλώνουν αθώοι και θύματα της Ιωάννας Τούνη.

Η Iωάννα Τούνη προσερχόμενη στο δικαστήριο με τον δικηγόρο της και τις φίλες της



Τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Όλα συνέβησαν στις 23 Ιουλίου του 2017. Από το παραπεμπτικό βούλευμα προκύπτει ότι η Ιωάννα Τούνη, σε κατάσταση οξείας μέθης, έφυγε στις 11.00 το βράδυ από beach bar και μαζί με τον πρώτο κατηγορούμενο πήγαν στο αυτοκίνητό του. Το όχημα ήταν σταθμευμένο σε απόμερο σημείο, και εκεί οι δυο τους συνευρέθηκαν ερωτικά.

Στη συνέχεια κι ενώ η Ιωάννα ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση λόγω μέθης, θυμήθηκε τον εαυτό της γυμνό, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, με τον κατηγορούμενο να οδηγεί προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τρία χρόνια μετά, και συγκεκριμένα, στις 9 Μαΐου του 2020, η γνωστή επιχειρηματίας έμαθε μέσω μηνυμάτων που της έστειλαν τρίτα άτομα στα social media ότι στο διαδίκτυο είχε αναρτηθεί ένα βίντεο ερωτικού περιεχομένου, στο οποίο φαινόταν ότι συμμετείχε η ίδια.

Η μήνυση εναντίον της Ιωάννας Τούνη για το ροζ βίντεο

Όταν η Ιωάννα Τούνη κατονόμασε τον 38χρονο επιχειρηματία ως το άτομο που διέρρευσε το revenge porn βίντεο με τις προσωπικές τους στιγμές, δέχτηκε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση από εκείνον.

Ο ίδιος υποστήριζε πως κάτι τέτοιο είναι αναληθές, επισημαίνοντας ότι ήδη από τις 10 Μαΐου του 2020 είχε υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλονίκης για τη διαρροή του.

Tότε ήταν που η Ιωάννα Τούνη είχε καταθέσει επίσης μήνυση κατά αγνώστων, καθώς αρχικά πίστευε ότι ο φίλος της δεν έχει καμία σχέση με τη διαρροή. Ο 38χρονος υπογράμμιζε ότι η μεταξύ τους συνεύρεση υπήρξε απολύτως συναινετική και έλαβε χώρα σε υπαίθριο χώρο, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στη λήψη ή την αναπαραγωγή του επίμαχου βίντεο.

Όσον αφορά την έρευνα των Αρχών, από τα έως τότε στοιχεία δεν προέκυψαν ταυτότητες δραστών, με αποτέλεσμα η σχετική δικογραφία να τεθεί στο αρχείο.

Η υπόθεση ανοίγει ξανά το 2023

Τον Μάρτιο του 2023, ωστόσο, ο φάκελος ανασύρθηκε μετά τη δεύτερη έγκληση που κατέθεσε η Ιωάννα Τούνη, τον Ιανουάριο του 2022, κατονομάζοντας τον πρώτο κατηγορούμενο. Η ίδια είχε μιλήσει και δημόσια για τον άνθρωπο που φέρεται να τη διέσυρε. Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι από 23/07/2017 έως και 31/12/2017 και κατά το έτος 2020 διέδωσαν τουλάχιστον δύο φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται η ίδια γυμνή, ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου.

Το ίδιο έπραξαν και με ένα βίντεο, διάρκειας 35 δευτερολέπτων, που είχαν κινηματογραφήσει από κοινού με κινητό τηλέφωνο, στο οποίο η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής με τον πρώτο κατηγορούμενο. Το συγκεκριμένο βίντεο το ανήρτησαν τον Μάιο του 2020 σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου. Ο πρώτος κατηγορούμενος απολογούμενος αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και φέρεται να υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες και το βίντεο δεν ήταν ποτέ στην κατοχή του. Όπως φέρεται να είπε, δε γνωρίζει ποιος τα διέρρευσε στο διαδίκτυο, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Ιωάννα Τούνη τον κατηγόρησε για λόγους δημοσιότητας. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, που φέρεται να τράβηξε το βίντεο, αρνήθηκε τόσο ότι βιντεοσκόπησε το επίδικο συμβάν, όσο και ότι συμμετείχε στην κυκλοφορία του στο διαδίκτυο.

Η δίκη ξεκίνησε τελικά οκτώ χρόνια μετά το συμβάν.

«Με ξεφτίλισε στο πανελλήνιο»

Η Ιωάννα Τούνη, πριν από καιρό, αποκάλυψε δημόσια το όνομα του άνδρα που διέρρευσε το revenge porn βίντεο με εκείνη.

«Αυτός που διέρρευσε το βίντεο μου είναι ένα όνομα, ο... , που λέω πρώτη φορά δημόσια μετά από τόσα χρόνια γιατί φοβόμουν ότι αν εκθέσω το όνομα του ανθρώπου που εσκεμμένα με ξεφτίλισε στο πανελλήνιο χωρίς να έχω ισχυρές αποδείξεις, αυτός θα μπορούσε να μου κάνει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και να βρεθώ εγώ φυλακή αντί για αυτόν», είχε πει χαρακτηριστικά η influencer.

«Του είχε εμπιστοσύνη και μετά το συγκεκριμένο περιστατικό είχαν σχέση για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και δεν είχε δει κανέναν να τραβάει βίντεο, ήταν οι δυο τους. Μάλιστα μέσα στο αυτοκίνητό του υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες με την ίδια να έχει σωριαστεί στο πίσω κάθισμα», είχε προσθέσει ο δικηγόρος της Ι. Τούνη.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον συνήγορό της, το επίμαχο βίντεο τραβήχτηκε με το τηλέφωνο του καταγγελλόμενου. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε πει τότε στην Ιωάννα Τούνη ότι έχει σβήσει αυτό το βίντεο.

Ιωάννα Τούνη για το revenge porn: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως πόρνη – Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι είναι θύματα»

Μία ημέρα μετά τη διακοπή της δίκη της για το revenge porn βίντεο, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να μοιραστεί με τους followers της στο Instagram ένα βίντεο, κάνοντας μια κατάθεση ψυχής.

Στο απόσπασμα, φανερά συγκινημένη και στεναχωρημένη η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τα συναισθήματά της και τόνισε πως μετά από αυτό που συνέβη, από τον κόσμο αντιμετωπίζεται ως πόρνη. Παράλληλά, η γνωστή influencer - επιχειρηματίας έκανε μια λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα γύρω από την υπόθεση revenge porn.

«Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω στα εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες μηνύματα που έχω λάβει από χθες, και κυρίως γυναίκες, πράγμα που με χαροποιεί πάρα πολύ. Μηνύματα γεμάτα αγάπη και πάρα πολύ υποστηρικτικά, τα οποία μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και με συγκίνησαν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε όλα αυτά ξεχωριστά, αλλά σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.

Χθες βρέθηκα για ακόμη μία φορά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μετά από 8 χρόνια αναμονής, επιτέλους ξεκίνησε, όντως ξεκίνησε η δίκη που περίμενα. Μία δίκη revenge porn στη δική μας γλώσσα, αλλά ειδικά στους νομικούς όρους σχετικά με την παράνομη μαγνητοσκόπηση χωρίς τη συγκατάθεση και χωρίς τη γνώση μου προσωπικών μου ερωτικών στιγμών, οι οποίες διέρρευσαν παντού, σε όλη την Ελλάδα και βρέθηκαν αναρτημένες σε πορνογραφικά site και σε κάθε είδους μέσο. Σίγουρα οι περισσότερες εδώ πέρα θυμάστε για τι πράγμα μιλάω. Μέχρι σήμερα λοιπόν, και παρά το οτιδήποτε ενδεχομένως έχω πετύχει, ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη ξεφτιλισμένη ή οτιδήποτε σχετικό.

Το βίντεο αυτό μαγνητοσκόπησαν σε συναίνεση ένας άνθρωπος που τότε ήδη γνώριζα πέντε χρόνια καθώς εργαζόμασταν μαζί και ο κολλητός του φίλος. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να μην γνωρίζεις ακόμη, είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν χθες για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα και δήλωσαν πως είναι τα θύματα» ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Οι δύο άνθρωποι αυτοί δήλωσαν και ισχυρίστηκαν θρασύτατα ότι είναι τα θύματα σε μια υπόθεση και έναν διασυρμό που εγώ βίωσα, ένιωσα και με στιγμάτισε ανεπανόρθωτα. Ένας διασυρμός που προέκυψε από την παράνομη μαγνητοσκόπηση από αυτούς, την παράνομη και παρά τη θέληση και τη γνώση μου μαγνητοσκόπηση την οποία οι ίδιοι τους διέδωσαν σε τρίτα άτομα μια μαγνητοσκόπηση στην οποία φαίνεται να συνευρίσκομαι σεξουαλικά με τον ένα από τους δύο, ενώ ο δεύτερος, ο κολλητός του τραβάει βίντεο χωρίς να το γνωρίζω ενώ ο άνθρωπος με τον οποίο βρίσκομαι στην ερωτική πράξη κοιτάει, γελάει, χλευάζει και συνεχίζει κανονικά τη συνουσία. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δηλώνουν τα θύματα.

Χθες ήμουν ήδη αρκετά φορτισμένη και δεν θέλω να αρχίσω να κλαίω σε αυτό το video γιατί το κάνω για άλλο σκοπό. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι τον αγώνα που δίνω αυτόν, οκτώ χρόνια μετά και παρά την τόση ψυχική δυσκολία που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και ξανά και να δω τους ανθρώπους αυτούς τους δύο, είναι μια πολύ πραγματικά ψυχικά δύσκολη διαδικασία και ο ψυχισμός ενός ανθρώπου δεν έχει να κάνει με το αν είσαι γνωστός, την οικονομική σου κατάσταση, δεν έχει να κάνει με τίποτα».

Σε αυτό το σημείο η κα. Τούνη έκανε μια ξεχωριστή αναφορά στην οικογένειά της τονίζοντας: «Νομίζω ότι όλοι μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα, είναι ένας αγώνας που δίνω λοιπόν σήμερα, μια μάχη σε ένα τεράστιο πόλεμο μιας πατριαρχικής κοινωνίας για τον εαυτό μου για να αποκαταστήσω την τιμή και τον όνομά μου και παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στη μνήμη της μαμάς μου που έφυγε άδικα από αυτόν τον κόσμο από τη θλίψη και το καημό της και με τη σκέψη ότι η κόρη της έχει ατιμαστεί και έχει αδικηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, για τον γιο μου, για το παιδί μου το οποίο είναι αυτή τη στιγμή τριών αλλά μετά αύριο θα είναι έξι και επτά και θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο σχολείο όλη αυτή τη κατάσταση για το ποια στην αλήθεια είναι η ηθική της μητέρας του και το εάν έχει υπάρξει πρωταγωνίστρια σε ερωτικές ταινίες».