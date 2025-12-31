Κλέλια Ανδριολάτου: Αποχαιρετά το 2025 με μια εκδρομή στο βουνό

Με έναν τρόπο διαφορετικό, μακριά από τα κοσμικά ρεβεγιόν και τους έντονους ρυθμούς της πόλης, επέλεξε να αποχαιρετήσει το 2025 η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μια σύντομη αλλά ουσιαστική απόδραση στη φύση, αναζητώντας στιγμές ηρεμίας και εσωτερικής σύνδεσης στα βουνά των Καλαβρύτων, λίγες ημέρες πριν την έλευση της νέας χρονιάς.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, που τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει το κοινό τόσο με το ταλέντο όσο και με την αυθεντικότητά της, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της μέσα από ένα ιδιαίτερα προσωπικό μήνυμα. Όπως αποκάλυψε, το να αποχαιρετά τη χρονιά με μια εκδρομή στο βουνό είναι για εκείνη κάτι σαν προσωπική παράδοση, ένας τρόπος να κάνει έναν εσωτερικό απολογισμό και να υποδεχτεί το νέο κεφάλαιο πιο γειωμένη και ήρεμη.

Το μήνυμα της Κλέλιας Ανδριολάτου για το 2026

«Προσπαθώ να αποχαιρετώ τη χρονιά με μια εκδρομή στο βουνό. Αυτή τη φορά ανακαλύψαμε μια απίστευτη διαδρομή στο χωριό Κερτεζη. Φτάσαμε πάνω πάνω στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Νομίζω ειναι η πιο όμορφη βόλτα ή από τις πιο όμορφες διαδρομές του 25. Όταν με ρωτάνε βουνό ή θάλασσα πάντα νιώθω μια άτυπη υποχρέωση να πω θάλασσα, αλλά θέλω να πω βουνό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νιώθω πιο κοντά στα όνειρα ή μάλλον πιο ψηλά. Φτάνω πιο απαλά στην συγκίνηση και στην συνειδητοποίηση που αξίζει ένα όνειρο. Οι άνθρωποι είναι δοτικοι και έτοιμοι να γλεντήσουν. Είναι σε ετοιμότητα καλοσύνης. Και ο αέρας είναι κρύος και αναζωογονητικός, σαν να μας καλωσορίζει σε μια κάθαρση. Αυτή η παρέα πάντα με παρακινεί και με προσέχει όταν ξέρει ότι δειλιάζω.Με περιμένει στο hiking , μου βρίσκει ένα ξύλο για να κατέβω πιο εύκολα και μου λέει “ το χεις. Ετσι και εγω ονειρεύομαι για το 26 να τολμάω περισσότερο και να είμαστε ΜΑΖΙ για να ονειρευόμαστε πιο μεγάλα όνειρα.

Μαζί *κρατηστε το ,γιατί έχω πολλες ιδέες για το 26», έγραψε.

Μέσα από τα λόγια της, η πρωταγωνίστρια του «Maestro» δεν έκρυψε τη βαθιά της ανάγκη για επαφή με τη φύση, αλλά και τη σημασία που έχουν για εκείνη οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν. Το βουνό, όπως φαίνεται, δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά μια πηγή έμπνευσης, ενδυνάμωσης και ονείρων.

Με το βλέμμα στραμμένο στο 2026, η Κλέλια Ανδριολάτου δείχνει έτοιμη να τολμήσει περισσότερο, να δημιουργήσει και να κάνει πράξη όσα ονειρεύεται, έχοντας στο πλευρό της ανθρώπους που τη στηρίζουν και τη γεμίζουν έμπνευση. Η νέα χρονιά φαίνεται πως τη βρίσκει πιο συνειδητοποιημένη, γεμάτη ιδέες και διάθεση να χαράξει νέες διαδρομές.