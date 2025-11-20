Κλέλια Ανδριολάτου: Ανατροπές, νέα πρόσωπα και suspense στο Maestro

Πότε θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος;

Media
Τέλος εποχής; Η Κλέλια Ανδριολάτου απαντά για το μέλλον του Maestro
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε για τον πολυαναμενόμενο νέο κύκλο του «Maestro», τονίζοντας από την αρχή πως φέτος η σειρά θα έχει μια διαφορετική, πιο έντονη χροιά.

«Περιμένουμε όλοι τον νέο κύκλο» αναφέρει στην κάμερα του Breakfast@star, εξηγώντας ότι οι δημιουργοί έχουν ήδη αποκαλύψει πως «θα είναι λίγο πιο αστυνομικό φέτος», κάτι που αλλάζει την ατμόσφαιρα και δίνει νέα πνοή στην ιστορία. 

«Maestro»: Πιο αστυνομική η νέα σεζόν

Οι ανατροπές και η «εισβολή» νέων προσώπων 

Η όμορφη ηθοποιός επιβεβαιώνει μάλιστα πως θα υπάρξουν ανατροπές, ακόμη και στο ζευγάρι που το κοινό έχει αγαπήσει ιδιαίτερα: «Έχουμε ανατροπές, αρκετές, η αλήθεια είναι».

Παράλληλα, κάνει γνωστό πως στη σειρά μπαίνουν και νέοι ρόλοι, γεγονός που μεγαλώνει την ομάδα και εμπλουτίζει την πλοκή. 
Όπως λέει, οι νέες αφίξεις, ανάμεσα τους ο κύριος Χρυσοστόμου και ο κύριος Κατσαφάδος, θα αποτελέσουν «κλειδί στην υπόθεση», αν και δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα.

Όταν η κουβέντα πάει στο πώς νιώθει που γυρίζεται ένας νέος κύκλος, η Κλέλια δεν κρύβει τη χαρά της.

Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro

«Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δουλεύω σε αυτή τη σειρά για πάντα. Νομίζω όλοι όσοι δουλεύουμε σε αυτή τη σειρά θα το θέλαμε. Και είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό». Περιγράφει επίσης ότι το συναίσθημα του να βρεθούν ξανά όλοι μαζί δεν ήταν περίεργο ή απόμακρο, γιατί «δεν έχουμε χαθεί». 

Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Η πραγματική συγκίνηση υπήρξε στα γυρίσματα, με το συνεργείο και όλους τους ανθρώπους πίσω από τις κάμερες: «Ήταν πολύ τρυφερά».

Οι δυσκολίες και οι όμορφες στιγμές στα γυρίσματα της σειράς

Η κουβέντα φτάνει και στις δυσκολίες των γυρισμάτων, αφού σε στιγμιότυπα από τα social media φάνηκε πως υπήρχαν απαιτητικές σκηνές, με κρύο και αντίξοες συνθήκες. 

«Έτσι είναι τα γυρίσματα. Κρυώνουμε, ζεσταινόμαστε. Δεν είναι όπως φαίνεται» σχολιάζει γελώντας. Όσο για το αν έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα, απαντά πως υπάρχουν ακόμα αρκετά να γίνουν: «Όχι, μα έχουμε λιγάκι ακόμα». 

 

 

Υπολογίζει πως θα τελειώσουν «κάπου κοντά στο καλοκαίρι», με μια μικρή παύση ενδιάμεσα. Γι’ αυτό και η προβολή της σειράς δεν αναμένεται άμεσα. «Θα αργήσετε λίγο να τα δείτε» σημειώνει, υποθέτοντας ότι η πρεμιέρα μάλλον θα γίνει «κατά τον Οκτώβρη», καθώς χρειάζονται χρόνο και για το μοντάζ.

Θα δούμε και τέταρτο κύκλο;

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει ενδεχόμενο για έναν ακόμα κύκλο μετά από αυτόν, δηλώνει πως η σειρά υποτίθεται ότι ολοκληρώνεται φέτος. «Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι το τέλος. Έτσι λέει… τώρα δεν ξέρω. Θα το πεις εσύ; Δεν ξέρω, τι να πω κι εγώ».

«Ζουμερός» ο νέος κύκλος του Maestro

Μιλώντας για τον νέο κύκλο ως ηρωίδα, η Κλέλια εκφράζει τον ενθουσιασμό της: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ ο νέος κύκλος. Είναι ζουμερός. Έχει ωραία πράγματα. Έχει suspense». 

«Το θέμα με τα γκέι ζευγάρια το είδαμε στη σειρά με πιο ωμό τρόπο»

Αναγνωρίζει επίσης ότι η σειρά, από την αρχή κιόλας, τόλμησε να ακουμπήσει θέματα που δεν εμφανίζονταν συχνά στην ελληνική τηλεόραση όπως η συγκινητική εξομολόγηση ενός γκέι ζευγαριού στον πατέρα του. «Ναι, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι σαν θέμα κάπως καινούργιο για την Ελλάδα. Το έχουμε ξαναδεί, αλλά ίσως το είδαμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ίσως λίγο πιο ωμά. Έτσι σκηνές που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Ναι, το πιστεύω αυτό. Και μου αρέσει κιόλας αυτό».

Οι δύσκολες σκηνές και τα γυρίσματα

Σε ερώτηση για το αν ορισμένες δύσκολες, ψυχοφθόρες σκηνές την επηρέασαν προσωπικά, η ίδια απαντά πως δεν το βίωσε έτσι. «Όχι ψυχολογικά με αυτή την έννοια που το λες. Όπως και στο θέατρο καλούμαστε να κάνουμε πράγματα. Αλλά σίγουρα κάποια γυρίσματα είναι πιο δύσκολα από κάποια άλλα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

