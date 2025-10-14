Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro

«Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών»

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε όσα είχε πει η Χάρις Αλεξίου στην κηδεία του συζύγου της, Αχιλλέα Θεοφίλου
Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου του Maestro έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως έχουμε δει μέσα από αναρτήσεις που έχουν κάνει οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς. 

Χάρις Αλεξίου: Αυτός είναι ο φίλος που έκανε από το Maestro!

Αυτές τις ημέρες, βρίσκονται στους Παξούς για τα γυρίσματα των πρώτων σκηνών που οι τηλεθεατές περιμένουν με αγωνία να δουν τη συνέχεια.

Η Χάρις Αλεξίου με τον στενό της συνεργάτη -και πλέον φίλο- Χριστόφορο Παπακαλιάτη /

Η Χάρις Αλεξίου με τον στενό της συνεργάτη -και πλέον φίλο- Χριστόφορο Παπακαλιάτη /Φωτογραφία Instagram

Η Χάρις Αλεξίου δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ποζάρει χαμογελαστή στον Λογγό Παξών και τη χαρακτηρίζει ως μια όμορφη στιγμή. 

Χάρις Αλεξίου: Συγκινεί το μήνυμα της για τον θάνατο του πρώην συζύγου της

«Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών», έγραψε στην ανάρτησή της η μεγάλη τραγουδίστρια, που τελευταία ασχολείται και με την υποκριτική!

Η ανάρτηση της Χαρούλας Αλεξίου

Να θυμίσουμε πως το περασμένο σαββατοκύριακο, η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε στους Παξούς τα γενέθλιά της μαζί με τους πρωταγωνιστές του Maestro, αλλά και με την οικογένεια και τους φίλους της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
