Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro

Τα γυρίσματα του 4ου κύκλου του Maestro έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως έχουμε δει μέσα από αναρτήσεις που έχουν κάνει οι πρωταγωνιστές της δραματικής σειράς.

Αυτές τις ημέρες, βρίσκονται στους Παξούς για τα γυρίσματα των πρώτων σκηνών που οι τηλεθεατές περιμένουν με αγωνία να δουν τη συνέχεια.

Η Χάρις Αλεξίου με τον στενό της συνεργάτη -και πλέον φίλο- Χριστόφορο Παπακαλιάτη /Φωτογραφία Instagram

Η Χάρις Αλεξίου δημοσίευσε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ποζάρει χαμογελαστή στον Λογγό Παξών και τη χαρακτηρίζει ως μια όμορφη στιγμή.

«Να μια όμορφη στιγμή από το γύρισμα στον Λογγό Παξών», έγραψε στην ανάρτησή της η μεγάλη τραγουδίστρια, που τελευταία ασχολείται και με την υποκριτική!

Η ανάρτηση της Χαρούλας Αλεξίου

Να θυμίσουμε πως το περασμένο σαββατοκύριακο, η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε στους Παξούς τα γενέθλιά της μαζί με τους πρωταγωνιστές του Maestro, αλλά και με την οικογένεια και τους φίλους της.