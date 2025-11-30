Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε

Μία συνάντηση που, όπως η ίδια αποκάλυψε, στον αέρα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι”, είχε η Σίσσυ Χρηστίδου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η Σίσσυ πήγε βόλτα το Σάββατο με τον μικρό της γιο, Μιχαήλ- Άγγελο που είναι 13 ετών και την κόρη του αδερφού της, Ραφαέλα.

Όπως είπε η παρουσιάστρια όσο βρισκόντουσαν στο αυτοκίνητο -μιας και είχε κίνηση- είχαν βάλει δυνατά τη μουσική και χόρευαν.

H Σίσσυ Χρηστίδου έχει δύο παιδιά, τον Φίλιππο- Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Όταν πάρκαραν για να πάνε στα μαγαζιά, ένας ηλικιωμένος την πλησίασε, λέγοντάς της μία φράση που τη συγκίνησε.

«Με το που έκλεισα το αμάξι και κατεβήκαμε για να ανέβουμε στο εμπορικό, ήρθε ένας κύριος, μεγάλος σε ηλικία και μου λέει, “κορίτσι μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ”. Τον ρώτησα γιατί και μου λέει, “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία”. Σας το λέω και συγκινούμαι. Κατάλαβα εκεί ότι αυτές είναι οι στιγμές, ακόμα και αυτό, το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι και τραγουδούσαμε και χορεύαμε, πόσο σπουδαίο είναι. Ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Μου θύμισε πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και δε καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίες είναι» τόνισε η παρουσιάστρια.



