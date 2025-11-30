Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε

«Ανατρίχιασα όταν μου το είπε» ανέφερε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.11.25 , 14:12 Πορτοκάλια: Τα θετικά και τα αρνητικά της κατανάλωσης τους
30.11.25 , 14:09 Επιστροφή ενοικίου: Δεύτερη ευκαιρία μέχρι 30/12 - Τι πρέπει να κάνετε
30.11.25 , 13:33 Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
30.11.25 , 13:13 IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
30.11.25 , 13:01 Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
30.11.25 , 12:48 Μηνάς Χατζησάββας: Η αγάπη για το θέατρο και ο έρωτας της ζωής του
30.11.25 , 12:13 Μητσοτάκης: Ιστορική η Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις
30.11.25 , 12:13 ΙQ 160: Η αγωνία κορυφώνεται όταν ανακαλύπτουν ποιος είναι ο απαγωγέας
30.11.25 , 12:00 Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
30.11.25 , 11:35 Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
30.11.25 , 11:17 Tσαπανίδου: «Όταν ήμουν στην τηλεόραση, σε συσκέψεις ύψωνα τη φωνή μου»
30.11.25 , 11:12 Η Πάτρα υποδέχεται τον Δημήτρη Κοντολάζο για μοναδικές βραδιά!
30.11.25 , 10:53 «Mέρες ολόκληρες στα δένδρα» στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ
30.11.25 , 10:26 Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου
30.11.25 , 10:04 Ο Σπύρος Λάμπρου έρχεται στο Traction της Κυριακής
Εριέττα Κούρκουλου: Το vegan τραπέζι στο σπίτι της για το Thanksgiving
Ελαιοκομικό μητρώο: Υπόχρεοι και όσοι δε μαζεύουν ελιές
Τροχαίο Λούτσα: Μπροστά στα μάτια της μητέρας του σκοτώθηκε ο 24χρονος
Σοφία Καρβέλα: Οι γιορτινές μέρες είναι δύσκολες για εμάς τους αλκοολικούς
Χρουσαλά: Γιόρτασε το Thanksgiving στο πολυτελές σπίτι της στο Ελληνικό
Eπεισόδια στο μπλόκο των αγροτών - Σήκωσαν περιπολικό που έκλεισε τον δρόμο
Σίσσυ Χρηστίδου: Η συνάντηση στον δρόμο που τη συγκίνησε
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές
Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία συνάντηση που, όπως η ίδια αποκάλυψε, στον αέρα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι”, είχε η Σίσσυ Χρηστίδου το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δε θα πήγαινα καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα»

Η Σίσσυ πήγε βόλτα το Σάββατο με τον μικρό της γιο, Μιχαήλ- Άγγελο που είναι 13 ετών και την κόρη του αδερφού της, Ραφαέλα. 

Όπως είπε η παρουσιάστρια όσο βρισκόντουσαν στο αυτοκίνητο -μιας και είχε κίνηση- είχαν βάλει δυνατά τη μουσική και χόρευαν. 

H Σίσσυ Χρηστίδου έχει δύο παιδιά, τον Φίλιππο- Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

H Σίσσυ Χρηστίδου έχει δύο παιδιά, τον Φίλιππο- Ραφαήλ και τον Μιχαήλ Άγγελο/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν μπορεί να φιμώνεται ο δημοσιογράφος»

Όταν πάρκαραν για να πάνε στα μαγαζιά, ένας ηλικιωμένος την πλησίασε, λέγοντάς της μία φράση που τη συγκίνησε. 

«Με το που έκλεισα το αμάξι και κατεβήκαμε για να ανέβουμε στο εμπορικό, ήρθε ένας κύριος, μεγάλος σε ηλικία και μου λέει, “κορίτσι μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ”. Τον ρώτησα γιατί και μου λέει, “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία”. Σας το λέω και συγκινούμαι. Κατάλαβα εκεί ότι αυτές είναι οι στιγμές, ακόμα και αυτό, το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι και τραγουδούσαμε και χορεύαμε, πόσο σπουδαίο είναι. Ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Μου θύμισε πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και δε καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίες είναι» τόνισε η παρουσιάστρια. 


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top