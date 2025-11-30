Τα Φαντάσματα: Τι θα δούμε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Η βραδιά που έρχεται δεν είναι συνηθισμένη. Η Μαρίνα έχει προγραμματίσει έξοδο για να περάσει με τις φίλες της μια νύχτα μόνο για κορίτσια. Έτσι, ο Χάρης μένει στο σπίτι, μόνος του, με τα φαντάσματα. Μη έχοντας, όμως, κάτι συγκεκριμένο να κάνει, αρχίζει να νυστάζει και αποκοιμιέται νωρίς. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεται ότι στο σπίτι εισβάλλουν δύο ληστές, έτοιμοι να κλέψουν όλα τα πολύτιμα τιμαλφή, που υπάρχουν εκεί. Προσπαθούν να πάρουν τα πάντα, από τις αντίκες και τα κειμήλια, μέχρι τον εξοπλισμό που έχει ήδη παραληφθεί για τη δεξίωση και το πάρτι του γάμου.

Ο Ασώματος αναλαμβάνει να φυλάξει σκοπιά. Τα υπόλοιπα φαντάσματα, όμως, έχουν στήσει το δικό τους γλέντι μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να μην ακούσει κανένας τους τον συναγερμό. Κάποια στιγμή, καταλαβαίνουν ότι μέσα στο σπίτι υπάρχουν κλέφτες και προσπαθούν μάταια να κάνουν απογραφή των κλοπιμαίων. Προσπαθούν, επίσης, να ξυπνήσουν τον Χάρη, αλλά εκείνος κοιμάται τόσο βαθιά, που ούτε τους ακούει, ούτε τους βλέπει.

Συμμετέχουν: Χρήστος Σαπουντζής, Θανάσης Ζερίτης, Βαγγέλης Πιτσιλός, Γιάννης Λαζαρίδης, Αντώνης Βλάχος και η μικρή Μικαέλλα Χαριλάου.

Δείτε εδώ το trailer του 9ου επεισοδίου της σειράς «Τα Φαντάσματα»:



Δείτε εδώ απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς Τα Φαντάσματα, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star :

Tα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star στοιχειώνουν… Τα Φαντάσματα!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου, την οποία απολαμβάνουμε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κωμωδία.

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι ξεχωριστοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και ο Στέλιος Ιακωβίδης.



Υπόθεση σειράς

Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) κι η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) είναι ένα νεαρό ζευγάρι, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Όταν η Μαρίνα ενημερώνεται ότι μία μακρινή της θεία, την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε, έφυγε από τη ζωή και της κληροδότησε ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά, βλέπει μία λύση στα προβλήματά

τους να αχνοφαίνεται. Μαζί με τον Χάρη μετακομίζουν στο αρχοντικό, αλλά σύντομα θα διαπιστώσουν ότι... δεν είναι μόνοι σε αυτό.

Για την ακρίβεια, το αρχοντικό είναι στοιχειωμένο, και κατοικείται από εννέα θεότρελα φαντάσματα, από κάθε εποχή και στροφή της ιστορίας, αρχαίας και σύγχρονης, τα οποία ενοικούν σε αυτό διά μέσου των αιώνων, ενώ και το υπόγειό του περιλαμβάνει εκπλήξεις... Η άφιξη των απρόσκλητων επισκεπτών δε θα αρέσει καθόλου στους μόνιμους ενοίκους της έπαυλης, οι οποίοι θα βαλθούν να τους ξεφορτωθούν με κάθε τρόπο!

Τα πράγματα, ωστόσο, θα περιπλακούν απροσδόκητα όταν η Μαρίνα, μετά από ένα χτύπημα στο κεφάλι, θα διαπιστώσει ότι... μπορεί να δει, να ακούσει, ακόμη και να συνομιλήσει με τα φαντάσματα του σπιτιού! Ένα σουρεαλιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων, συμπτώσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων θα ξεδιπλωθεί, καθώς θα προσπαθήσει να πείσει τον Χάρη για την ύπαρξη των... ιδιαίτερων συγκατοίκων τους, αλλά και να ανταποκριθούν μαζί στη μεγαλύτερη πρόκληση: πώς θα τα βγάλουν πέρα με… Τα Φαντάσματα;



Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας, ο εξαιρετικός Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η έμπειρη Αμαλία Γιαννίκου.

Η σειρά θα αποτελείται από 10 επεισόδια και την παραγωγή έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Σενάριο: Λευτέρης Παπαπέτρου

Σκηνοθεσία: Αμαλία Γιαννίκου

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος

Producer: Διονύσης Σαμιώτης

Head of Production: Νάνσυ Κοκολάκη

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Παπανικολάου

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Απόψε, Κυριακή 30.11.25 στις 21.00

και κάθε Κυριακή



#TaFantasmata #StarChanneltv

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tafantasmata/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/tafantasmata TIKTOK: https://www.tiktok.com/@tafantasmata

https://www.star.gr/tv/seires/ta-fadasmata https://www.star.gr/tv/corporate/press-room