PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»

Ηλεκτρικοί, υβριδικοί ή θερμικοί κινητήρες, ανεξάρτητα από την ισχύ τους, αποτελούν την καρδιά της οδηγικής απόλαυσης της PEUGEOT. Οι μηχανικοί της μάρκας εξέλιξαν έναν νέο βενζινοκινητήρα, τον Turbo 100, ο οποίος ανεβάζει τις επιδόσεις και την οδηγική αίσθηση σε νέο επίπεδο, προσφέροντας παράλληλα βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα και αντοχή. Ο Turbo 100 είναι ένας τρικύλινδρος κινητήρας χωρητικότητας 1.199 cm, που αποδίδει μέγιστη ισχύ 101 hp (74 kW) στις 5.500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή του φτάνει τα 205 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Ο νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές, διευκολύνοντας την οδήγηση στην πόλη και τις προσπεράσεις, εξασφαλίζοντας οδηγική απόλαυση σε κάθε περίσταση.

Βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα

Η χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και οι χαμηλές εκπομπές του κινητήρα Turbo 100 διασφαλίζονται μέσω ενός νέου συστήματος άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), της εισαγωγής ενός νέου συστήματος χρονισμού βαλβίδων που μειώνει τις εσωτερικές τριβές, καθώς και των νέων κεφαλών στα έμβολα. Παράλληλα, η λειτουργία του κινητήρα βασίζεται στον κύκλο Miller που σε συνδυασμό με την υψηλή σχέση συμπίεσης και την νέα σχεδίαση των κεφαλών στα έμβολα, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης της καύσης.

Στιβαρός και ανθεκτικός

Για ακόμη μεγαλύτερη οδηγική απόλαυση και ανθεκτικότητα, ο κινητήρας Turbo 100 εξοπλίζεται με καδένα χρονισμού υψηλής αντοχής. Το μπλοκ του κινητήρα, τα έμβολα και τα ελατήρια είναι επίσης νέας σχεδίασης, συμβάλλοντας στη συνολική στιβαρότητα και στον αποτελεσματικό έλεγχο της λίπανσης. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξής του, ο κινητήρας Turbo 100 υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές αντοχής σε ακραίες συνθήκες, με περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα, που αναπαρήγαγαν κάθε πιθανή οδηγική συνθήκη.

Παράλληλα, πρωτότυπα οχήματα εξοπλισμένα με τον κινητήρα Turbo 100 διένυσαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, με τα περισσότερα να ξεπερνούν τα 200.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα. Για απόλυτη σιγουριά, το PEUGEOT 208 με τον κινητήρα Turbo 100 επωφελείται, όπως όλα τα μοντέλα της PEUGEOT, από το πρόγραμμα εργοστασιακής εγγύησης για 5 έτη.

Μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης

Το PEUGEOT 208 με τον νέο κινητήρα Turbo 100 διαθέτει επίσης πιο αραιό πρόγραμμα συντήρησης, με service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 km, καθώς και έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο. Ο κινητήρας Turbo 100 θα είναι διαθέσιμος στο PEUGEOT 208 από τον Απρίλιο του 2026.



