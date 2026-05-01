MINI x Vagabund: Δύο one-off μοντέλα με ξεχωριστή κουλτούρα

MINI x Vagabund: Δύο one-off μοντέλα με ξεχωριστή κουλτούρα
01.05.26 , 19:44 Πανικός στον Άραξο: Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους - Τρεις τραυματίες
01.05.26 , 19:37 Νέα πρόταση του Ιράν προς ΗΠΑ - «Δεν είμαι ικανοποιημένος», απαντά ο Τραμπ
01.05.26 , 19:25 Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ
01.05.26 , 18:57 Κατερίνα Καινούργιου: Η ξεχωριστή τούρτα γενεθλίων & η τρυφερή φωτογραφία
01.05.26 , 18:48 Το «μανιφέστο» Τσίπρα για την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής»
01.05.26 , 18:23 Ο τρυφερός διάλογος Ιωάννας Τούνη με Πάρη: «Πού θα σ’ έχω; Στην καρδιά σου»
01.05.26 , 18:23 Στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου που έπλεε προς τη Γάζα
01.05.26 , 18:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών σε δικαιούχους από 4 έως 8 Μαΐου
01.05.26 , 17:05 Αυτοκίνητα που καταγράφουν κάθε κίνηση του οδηγού από τον Ιούλιο του 2026!
01.05.26 , 17:04 Chery Greece: Πολλαπλή βράβευση για την ανάπτυξη της μάρκας
01.05.26 , 16:46 Αρτέμιδα: Άγνωστοι «ξήλωσαν» ολόκληρο ΑΤΜ από πρόσοψη σούπερ μάρκετ!
01.05.26 , 15:50 Καιρός: «Λευκή» Πρωτομαγιά με χιόνια, κρύο, βροχές και πτώση θερμοκρασίας
01.05.26 , 15:40 Εύοσμος: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου σε νηπιαγωγείο
01.05.26 , 15:32 Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
Άση Μπήλιου: Καλό μήνα με Πανσέληνο: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο;
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
Ο τρυφερός διάλογος Ιωάννας Τούνη με Πάρη: «Πού θα σ’ έχω; Στην καρδιά σου»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν επίδομα 300 ευρώ
Περισσότερα

Πρώτη Δημοσίευση: 24.04.26, 19:05
MINI x Vagabund: Δύο one-off μοντέλα με ξεχωριστή κουλτούρα
Η Vagabund προσθέτει μια ξεχωριστή σχεδιαστική διάσταση στο MINI Countryman, εκφράζοντας με αυθεντικό τρόπο την ατομικότητα, τη σχεδιαστική της φιλοσοφία και το πνεύμα της κοινότητας. Η MINI λειτουργεί συνειδητά ως πλατφόρμα πάνω στην οποία η Vagabund ενσωματώνει τη δική της δημιουργική υπογραφή. Το αποτέλεσμα: δύο εκφραστικά οχήματα που επαναπροσδιορίζουν την ευελιξία και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του MINI Countryman με έναν νέο τρόπο.

Με ένα εξελιγμένο ηχοσύστημα, γραφιστικά στοιχεία και μια τολμηρή χρωματική προσέγγιση, τα δύο αυτοκίνητα μετατρέπονται σε κινούμενες ηχητικές σκηνές. Η εκδοχή σε Melting Silver ξεχωρίζει με εξωτερικές λεπτομέρειες σε αποχρώσεις της άμμου και του λευκού: παιχνιδιάρικες, γραφιστικές και ανάλαφρες.

Το Midnight Black δημιουργεί μια συνειδητή αντίθεση – μονόχρωμο μαύρο, με ακρίβεια και τεχνικό χαρακτήρα. Αυτή η αντίθεση ενισχύει την παρουσία τους και διαμορφώνει μια συνολική εικόνα που αποκαλύπτεται πλήρως μόνο όταν τα δύο οχήματα βρίσκονται μαζί.

Οι ανασχεδιασμένοι θόλοι των τροχών ενισχύουν την αίσθηση του πλάτους, χαρίζοντας στα οχήματα ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Ένα ένθετο στον εμπρός προφυλακτήρα εξασφαλίζει ομαλή σύνδεση μεταξύ των φτερών και της εμπρός προστατευτικής ποδιάς. Οι εμπρός και πίσω προφυλακτήρες ακολουθούν την ίδια χρωματική λογική με τις υπόλοιπες αλλαγές στο αμάξωμα, ενώ έχει ανασχεδιαστεί αντίστοιχα και η μάσκα. Κατά μήκος των πλαϊνών μαρσπιέ, η επιγραφή VAGABUND ενσωματώνεται σε περίοπτη θέση ως τρισδιάστατο στοιχείο.

Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος τονίζει ακόμη περισσότερο τον off-road χαρακτήρα των δύο μοντέλων MINI Countryman S ALL4. Επιπλέον, εφοδιάζονται με ζάντες 20 ιντσών με ειδικά σχεδιασμένα κλειστά καλύμματα ζαντών, κατασκευασμένα με 3D εκτύπωση, τα οποία προσδίδουν μια πιο «μυώδη» εμφάνιση και δημιουργούν μια σαφή οπτική σύνδεση με τα ηχεία.

Στην άλλη πλευρά του οχήματος διακρίνεται μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: ένα εμβληματικό Walkman, ενσωματωμένο σε περίβλημα κατασκευασμένο με 3D εκτύπωση. Με το χαρακτηριστικό χιούμορ της MINI, δημιουργείται μια σκόπιμη αντίθεση με το ανοιχτό εξωτερικό ηχοσύστημα, προσδίδοντας μια πιο προσωπική, «χαμηλών τόνων» διάσταση. Ο συνδυασμός της αναλογικής νοσταλγίας και της σύγχρονης προσθετικής κατασκευής υπογραμμίζει τον πειραματικό χαρακτήρα του συνολικού concept.

 

 

 

