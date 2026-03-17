Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1

«Άβολο», σχολίασε ο Παύλος Σταματόπουλος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.03.26 , 11:16 Δημητρίου: «Είχα ένα μικρό ατύχημα - Έπρεπε να φέρω στον κόσμο τον γιο μου»
17.03.26 , 11:13 Βασίλης Μηλιώνης: Η ηλικία, οι σπουδές και η «δίψα» για την υποκριτική
17.03.26 , 10:58 VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ
17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
17.03.26 , 10:29 Ο viral πίθηκος Punch βρήκε τον έρωτα - Βίντεο αγκαλιά με την αγαπημένη του
17.03.26 , 10:27 Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι
17.03.26 , 10:21 PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»
17.03.26 , 10:19 Σοφία Βόσσου: «Χαίρομαι που παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος»
17.03.26 , 10:18 Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
17.03.26 , 10:15 Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»
17.03.26 , 09:50 Μηλιόγλου: «Βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή στην ΕΡΤ»
17.03.26 , 09:40 25η Μαρτίου 2026: Τι γιορτάζουμε και τι ισχύει με την αργία
17.03.26 , 09:39 MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»
17.03.26 , 09:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1
17.03.26 , 09:23 Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μπηχτή για τον Γιώργο Λιάγκα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ΑΝΤ1.
  • Αναφέρθηκε στον Νίκο Μουτσινά, λέγοντας ότι η διαφορά είναι ότι ο Λιάγκας λέει "δε θα λέτε".
  • Σχολίασε την παρεξήγηση με τη ρεπόρτερ Ρέα Ιωάννου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν την "αδειάσανε".
  • Η ερώτηση της Ρέας δεν ήταν δική της ιδέα, αλλά προτάθηκε από το εσωτερικό της εκπομπής.
  • Παρευρέθηκε στην παρουσίαση βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε με τον Παύλο Σταματόπουλο.

Η Σίσσυ Χρηστίδου πέταξε την... μπηχτή της για τον Γιώργο Λιάγκα και μάλιστα μπροστά από το μικρόφωνο του ΑΝΤ1. 

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για τον Νίκο Μουτσινά, που σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δεχθεί καμία κριτική για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει στο Star.

«Α, γιατί κι ο Λιάγκας το λέει αυτό», απάντησε η Σίσσυ γελώντας, μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1, με τον Παύλο Σταματόπουλο να χαρακτηρίζει τον διάλογο...άβολο.

«Διαφωνώ, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ και έχω τοποθετηθεί σε αυτό το κομμάτι. Η διαφορά είναι ότι ο Νίκος ουσιαστικά λέει “δε με νοιάζει τι λέτε”, ο Γιώργος λέει “δε θα λέτε”», συμπλήρωσε στην απάντησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για την παρεξήγηση που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τη ρεπόρτερ της εκπομπής της, Ρέα Ιωάννου, με αφορμή την ερώτηση που εκείνη έκανε στην Τζένη Μπαλατσινού.

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που τσακώθηκε στο καμαρίνι πριν βγει στον «αέρα»

«Αν χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη, δεν “αδειάσαμε” τη δημοσιογράφο της εκπομπής μας, δεν ισχύει αυτό. Με αυτή την ερώτηση κι εγώ διαφώνησα. Είναι διαφορετικό να βάλεις ταμπέλα σε κάποιον και διαφορετικό να ρωτήσεις “πώς είναι η ζωή δίπλα σε έναν υπουργό;”», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου απαντώντας για το επίμαχο σκηνικό και συνέχισε:

«Βέβαια, στην πορεία έμαθα ότι η ερώτηση δεν ήταν δική της ιδέα… δε θα το ανοίξω τώρα. Της προτάθηκε αυτή η ερώτηση από το εσωτερικό της εκπομπής. Ήταν πάρα πολύ άβολο, γιατί έγινε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φόρουμ, με λάθος τρόπο, χωρίς να είναι καν ιδέα της Ρέας, οπότε είναι άδικο για εκείνη».

Η παρουσιάστρια το βράδυ της Δευτέρας πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε συνοδευόμενη από τον καλό της φίλο και συνεργάτη, Παύλο Σταματόπουλο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top