Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1

Η Σίσσυ Χρηστίδου πέταξε την... μπηχτή της για τον Γιώργο Λιάγκα και μάλιστα μπροστά από το μικρόφωνο του ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για τον Νίκο Μουτσινά, που σε πρόσφατες δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να δεχθεί καμία κριτική για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει στο Star.

«Α, γιατί κι ο Λιάγκας το λέει αυτό», απάντησε η Σίσσυ γελώντας, μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1, με τον Παύλο Σταματόπουλο να χαρακτηρίζει τον διάλογο...άβολο.

«Διαφωνώ, όπως καταλαβαίνεις, πάρα πολύ και έχω τοποθετηθεί σε αυτό το κομμάτι. Η διαφορά είναι ότι ο Νίκος ουσιαστικά λέει “δε με νοιάζει τι λέτε”, ο Γιώργος λέει “δε θα λέτε”», συμπλήρωσε στην απάντησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια ρωτήθηκε και για την παρεξήγηση που προέκυψε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τη ρεπόρτερ της εκπομπής της, Ρέα Ιωάννου, με αφορμή την ερώτηση που εκείνη έκανε στην Τζένη Μπαλατσινού.

«Αν χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη, δεν “αδειάσαμε” τη δημοσιογράφο της εκπομπής μας, δεν ισχύει αυτό. Με αυτή την ερώτηση κι εγώ διαφώνησα. Είναι διαφορετικό να βάλεις ταμπέλα σε κάποιον και διαφορετικό να ρωτήσεις “πώς είναι η ζωή δίπλα σε έναν υπουργό;”», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου απαντώντας για το επίμαχο σκηνικό και συνέχισε:

«Βέβαια, στην πορεία έμαθα ότι η ερώτηση δεν ήταν δική της ιδέα… δε θα το ανοίξω τώρα. Της προτάθηκε αυτή η ερώτηση από το εσωτερικό της εκπομπής. Ήταν πάρα πολύ άβολο, γιατί έγινε σε ένα πολύ συγκεκριμένο φόρουμ, με λάθος τρόπο, χωρίς να είναι καν ιδέα της Ρέας, οπότε είναι άδικο για εκείνη».

Η παρουσιάστρια το βράδυ της Δευτέρας πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Δέδε συνοδευόμενη από τον καλό της φίλο και συνεργάτη, Παύλο Σταματόπουλο.